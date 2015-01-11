На Урале прекратила деятельность туристическая компания DAN

Туристическая компания DAN на Урале сообщила о прекращении операционной деятельности и расторжении всех договоров, включая субагентские, – клиентам предлагают аннулировать все туры с датами начала с 22 сентября.

По его словам, решение является следствием «полной стагнации туристической отрасли и рынка на протяжении последних шести месяцев, спада в отечественной экономике и падения доходов и вообще рентабельности туротрасли. «Меры господдержки туротрасли и наши собственные меры не смогли в полной мере нам обеспечить прохождение кризиса и преодоления возникших негативных экономических последствий. Открытие границ РФ с Турцией лишь в конце сезона не позволяет восполнить экономические потери. Дальнейшее прохождение кризиса без восстановления авиасообщений с большинством туристических направлений представляется бесперспективным накоплением долговых обязательств», – пишет Бердичевский, отмечая также, что к снижению платежеспособного спроса на зарубежные (наиболее маржинальные) туры ведет и падение курса рубля по отношению к доллару и евро.+

«ДАН Урал» предлагает клиентам аннулировать все туры (заявки, заказы, бронирования) с датами начала тура с 22 сентября 2020 года и далее. Впрочем, в компании говорят, что имеется существенный объем подтвержденных бронирований/туров, которые состоятся в срок – для уточнения информации надо самостоятельно обратиться непосредственно к туроператору, сформировавшему соответствующий тур.

С понедельника, 21 сентября, прекратили работу все подразделения и отделы компании, поэтому для получения документов на турпродукт/туруслуги и/или авиаперелет также надо обратиться непосредственно к туроператору.

Напомним, в конце августа на Урале прекратила работу компания по бронированию туров «Санвэй».

https://dostup1.ru/society/Na-Urale-prekratila-deyatelnost-turisticheskaya-kompaniya-DAN_130104.html