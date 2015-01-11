В Магнитогорске прошел городской конкурс сочинений «Мой дед был в стройотряде»

В 2020 году День осеннего равноденствия придется на 22 сентября. В 16 часов 31 минуту по московскому времени (в 18 часов 31 минуту по местному времени) в северном полушарии наступит астрономическая осень, в южном – весна Подробнее
Три года подряд в рамках областной программы «Реальные дела», которая предусматривает финансирование социально-значимых проектов, в Озерском городском округе проводится ремонт в образовательных организациях. С 2018 года в Озерске удалось модернизировать более 40 школ и детских садов. Подробнее
В Дежурную часть полиции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск с заявлением обратился 28-летний местный житель. По его словам, в вечернее время, неизвестный, путём взлома дверного короба, проник в его квартиру и украл бытовую технику общей стоимостью 111 289 рублей и скрылся с места происшествия. Подробнее
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск установлено, что 27-летний местный житель систематически предоставлял принадлежащий ему дом на территории садового товарищества, расположенного в черте города, наркозависимым людям для потребления запрещенных веществ, снабжая их посудой для приготовления наркотических средств и убирая следы их потребления. Подробнее
Штаб студенческого отряда им. С. С. Уваровского провел городской конкурс сочинений «Мой дед был в стройотряде». Участниками конкурса стали учащиеся ВУЗов, колледжей и школ Магнитогорска.На конкурс принимались рассуждения, эссе и очерки, ведущие повествование от лица ветерана-участника стройотрядовского движения. По желанию допускалось прикрепить фотографию главного героя. Итоги проекта были подведены 18 сентября. Победители получили памятные дипломы и грамоты, а также денежные поощрения.«За столько лет участниками стройотрядовского движения Магнитогорска стали свыше 50 тысяч жителей города. Нам хотелось, чтобы внуки пообщались с ветеранами, записали их воспоминания, изучили фотографии того времени и приобщили их к сочинениям. Несмотря на то, что при штабе имеется музей, хотелось бы из сочинений получить новые факты жизни студенческих отрядов, восстановить историческую память, наладить преемственность поколений», – рассказала командир студенческого отряда им. С. С. УваровскогоМария Марсакова.Помощь в организации и проведении конкурса оказали управление образования администрации города, совет ветеранов, центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», а также ветераны стройотрядовского движения Магнитогорска.