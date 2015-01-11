2020-09-22YEKT06:00:00 | Губерния Проект Челябинской области по HR-трансформации ИТ-блока признан лучшей управленческой практикой России Источник: Пресс-служба мининформа Челябинской области









В Красноярске состоялся финал VIII Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT». Челябинская область представила на конкурс восемь проектов, два из которых прошли в финал - портал «Вспомним всех поименно!» и «HR - трансформация ИТ-блока в государственном секторе». Опыт Южного Урала по внедрению кадровых технологий отмечен дипломом победителя в номинации «Лучшая управленческая практика», сообщает мининформ.Форум «ПРОФ-IT.2020» в Красноярске собрал более 600 участников. После открытия состоялся ряд тематических секций, посвященных центрам управления регионом, информационной безопасности, управлению цифровым развитием региона, противодействию фейкам и другим актуальным вопросам. Мероприятие проводилось с соблюдением всех норм безопасности, с учетом эпидемиологической обстановки.На секции «Управление цифровым развитием региона, инновационные региональные практики» заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова представила проект «HR – трансформация ИТ-блока в государственном секторе», который был отмечен дипломом победителя в номинации «Лучшая управленческая практика».«Главной целью цифровой трансформации ИТ-блока стало повышение эффективности управления человеческими ресурсами ИТ-структуры госсектора. Были определены две задачи: создание ИТ-структуры полного цикла и формирование HR-системы, обеспечивающей поддержку каждого из стратегических направлений развития всей ИТ-структуры», - подчеркнула Екатерина Давыдова.В рамках инновационного подхода была пересмотрена вся организационная структура регионального ИТ-ведомства и подведомственных учреждений. Министерство информационных технологий и связи было преобразовано в министерство информационных технологий, связи и цифрового развития. В 2020 году были созданы Центр информационно-технического обслуживания и Центр развития цифровых технологий Челябинской области. Региональные специалисты iTерритории («Айтерритории»), также подведомственной министерству, взяли на себя функции создания и/или доработки программного обеспечения для органов власти, благодаря чему стало возможно решать оперативные и стратегические задачи в сжатые сроки.HR-система полного цикла, встроенная в процессы ИТ-учреждений, обеспечивает эффективную работу созданной организационной структуры. Внедрение современных HR-технологий позволяет усовершенствовать процессы управления персоналом, эффективно и без финансовых затрат решить основные управленческие задачи - привлечение, удержание высококвалифицированных специалистов, формирование их лояльности к организации.Проект по HR-трансформации ИТ-блока вызвал большой интерес у участников мероприятия, показал возможность внедрения инновационных подходов в сферу госуправления.Вторым проектом Челябинской области, вошедшим в число финалистов VIII Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT», стал портал «Вспомним всех поименно!». На номинацию «Культура» было подано десять проектов из разных регионов страны. По итогам очной защиты, которая прошла в Красноярске, Челябинская область за портал «Вспомним всех поименно» получила диплом лауреата. Победителем стал виртуальный проект «Медаль "За оборону Ленинграда"» (г. Санкт-Петербург).Портал «Вспомним всех поименно!» был создан по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Портал помогает жителям области узнать информацию о себе, о судьбе своих родственников, их боевых подвигах. На сайте представлена информация о более чем 255 тысячах жителей Челябинской области – участников Великой Отечественной войны, содержит более 112 тысяч имен людей, эвакуированных на Южный Урал в годы Великой Отечественной войны.Всего на VIII Всероссийский конкурс «ПРОФ-IT» было подано 204 заявки из разных регионов России.







Источник: Пресс-служба мининформа Челябинской областиВ Красноярске состоялся финал VIII Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT». Челябинская область представила на конкурс восемь проектов, два из которых прошли в финал - портал «Вспомним всех поименно!» и «HR - трансформация ИТ-блока в государственном секторе». Опыт Южного Урала по внедрению кадровых технологий отмечен дипломом победителя в номинации «Лучшая управленческая практика», сообщает мининформ.Форум «ПРОФ-IT.2020» в Красноярске собрал более 600 участников. После открытия состоялся ряд тематических секций, посвященных центрам управления регионом, информационной безопасности, управлению цифровым развитием региона, противодействию фейкам и другим актуальным вопросам. Мероприятие проводилось с соблюдением всех норм безопасности, с учетом эпидемиологической обстановки.На секции «Управление цифровым развитием региона, инновационные региональные практики» заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской областипредставила проект «HR – трансформация ИТ-блока в государственном секторе», который был отмечен дипломом победителя в номинации «Лучшая управленческая практика».«Главной целью цифровой трансформации ИТ-блока стало повышение эффективности управления человеческими ресурсами ИТ-структуры госсектора. Были определены две задачи: создание ИТ-структуры полного цикла и формирование HR-системы, обеспечивающей поддержку каждого из стратегических направлений развития всей ИТ-структуры», - подчеркнула Екатерина Давыдова.В рамках инновационного подхода была пересмотрена вся организационная структура регионального ИТ-ведомства и подведомственных учреждений. Министерство информационных технологий и связи было преобразовано в министерство информационных технологий, связи и цифрового развития. В 2020 году были созданы Центр информационно-технического обслуживания и Центр развития цифровых технологий Челябинской области. Региональные специалисты iTерритории («Айтерритории»), также подведомственной министерству, взяли на себя функции создания и/или доработки программного обеспечения для органов власти, благодаря чему стало возможно решать оперативные и стратегические задачи в сжатые сроки.HR-система полного цикла, встроенная в процессы ИТ-учреждений, обеспечивает эффективную работу созданной организационной структуры. Внедрение современных HR-технологий позволяет усовершенствовать процессы управления персоналом, эффективно и без финансовых затрат решить основные управленческие задачи - привлечение, удержание высококвалифицированных специалистов, формирование их лояльности к организации.Проект по HR-трансформации ИТ-блока вызвал большой интерес у участников мероприятия, показал возможность внедрения инновационных подходов в сферу госуправления.Вторым проектом Челябинской области, вошедшим в число финалистов VIII Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT», стал портал «Вспомним всех поименно!». На номинацию «Культура» было подано десять проектов из разных регионов страны. По итогам очной защиты, которая прошла в Красноярске, Челябинская область за портал «Вспомним всех поименно» получила диплом лауреата. Победителем стал виртуальный проект «Медаль "За оборону Ленинграда"» (г. Санкт-Петербург).Портал «Вспомним всех поименно!» был создан по поручению губернатора Челябинской областик 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Портал помогает жителям области узнать информацию о себе, о судьбе своих родственников, их боевых подвигах. На сайте представлена информация о более чем 255 тысячах жителей Челябинской области – участников Великой Отечественной войны, содержит более 112 тысяч имен людей, эвакуированных на Южный Урал в годы Великой Отечественной войны.Всего на VIII Всероссийский конкурс «ПРОФ-IT» было подано 204 заявки из разных регионов России. Источник: Пресс-служба мининформа Челябинской области AzAzA 2020-09-22YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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