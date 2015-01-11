Полицейскими установлен житель Озерска подозреваемый в краже имущества

В Дежурную часть полиции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск с заявлением обратился 28-летний местный житель. По его словам, в вечернее время, неизвестный, путём взлома дверного короба, проник в его квартиру и украл бытовую технику общей стоимостью 111 289 рублей и скрылся с места происшествия.

В результате оперативно - розыскных мероприятий полицейские установили злоумышленника и доставили в Дежурную часть. Им оказался житель Озерска 2001 года рождения, который сознался в содеянном. По его словам, он знал, что хозяев в вечернее время не будет дома, проник в квартиру и украл имущество. Часть похищенного подозреваемый продал, а вырученные деньги потратил на личные нужны.

Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (Кража). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В данный момент подозреваемый находится под арестом.

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