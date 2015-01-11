Сведения о границах между Челябинской и Свердловской областями внесены в Единый госреестр недвижимости

Министерство имущества Челябинской области продолжает работу по внесению сведений о границе между регионом и смежными с ним субъектами Российской Федерации.Комплекс мероприятий по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах между субъектами РФ ведомство проводит с 2018 года. Работа по установлению границ проводится в рамках утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации целевой модели упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов страны, сообщает минимущества.Одно из мероприятий по реализации целевой модели – внесение в ЕГРН сведений о границах между субъектами Российской Федерации. Описание местоположения границ закрепляется соглашением между граничащими субъектами.Работы по описанию границ между Челябинской и Свердловской областями (их протяженность составляет около 352 километров) проводились в течение прошлого года в рамках государственного контракта. В ходе их выполнения устранены пересечения границ субъектов с границами 18 участков со стороны Челябинской области и 11 участков со стороны Свердловской области. Также по результатам работ границы ЗАТО Снежинск приведены в соответствие с Указом Президента РФ. Территориально город располагался в границах двух субъектов, теперь только на территории Челябинской области.11 сентября текущего года сведения о границе со Свердловской областью внесены в ЕГРН, что позволило достичь значения показателя реализации целевой модели в 75%.Ранее соглашения об описании местоположения границ Челябинская область заключила с Курганской и Оренбургской областями, сведения о границах с данными субъектами уже внесены в ЕГРН в 2018 году.В настоящее время ведутся землеустроительные работы по описанию границ с Республикой Башкортостан. По результатам завершения этих работ показатель реализации целевой модели достигнет стопроцентного значения.