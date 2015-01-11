Сведения о границах между Челябинской и Свердловской областями внесены в Единый госреестр недвижимости

В 2020 году День осеннего равноденствия придется на 22 сентября. В 16 часов 31 минуту по московскому времени (в 18 часов 31 минуту по местному времени) в северном полушарии наступит астрономическая осень, в южном – весна Подробнее
Три года подряд в рамках областной программы «Реальные дела», которая предусматривает финансирование социально-значимых проектов, в Озерском городском округе проводится ремонт в образовательных организациях. С 2018 года в Озерске удалось модернизировать более 40 школ и детских садов. Подробнее
В Дежурную часть полиции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск с заявлением обратился 28-летний местный житель. По его словам, в вечернее время, неизвестный, путём взлома дверного короба, проник в его квартиру и украл бытовую технику общей стоимостью 111 289 рублей и скрылся с места происшествия. Подробнее
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск установлено, что 27-летний местный житель систематически предоставлял принадлежащий ему дом на территории садового товарищества, расположенного в черте города, наркозависимым людям для потребления запрещенных веществ, снабжая их посудой для приготовления наркотических средств и убирая следы их потребления. Подробнее
Министерство имущества Челябинской области продолжает работу по внесению сведений о границе между регионом и смежными с ним субъектами Российской Федерации.Комплекс мероприятий по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах между субъектами РФ ведомство проводит с 2018 года. Работа по установлению границ проводится в рамках утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации целевой модели упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов страны, сообщает минимущества.Одно из мероприятий по реализации целевой модели – внесение в ЕГРН сведений о границах между субъектами Российской Федерации. Описание местоположения границ закрепляется соглашением между граничащими субъектами.Работы по описанию границ между Челябинской и Свердловской областями (их протяженность составляет около 352 километров) проводились в течение прошлого года в рамках государственного контракта. В ходе их выполнения устранены пересечения границ субъектов с границами 18 участков со стороны Челябинской области и 11 участков со стороны Свердловской области. Также по результатам работ границы ЗАТО Снежинск приведены в соответствие с Указом Президента РФ. Территориально город располагался в границах двух субъектов, теперь только на территории Челябинской области.11 сентября текущего года сведения о границе со Свердловской областью внесены в ЕГРН, что позволило достичь значения показателя реализации целевой модели в 75%.Ранее соглашения об описании местоположения границ Челябинская область заключила с Курганской и Оренбургской областями, сведения о границах с данными субъектами уже внесены в ЕГРН в 2018 году.В настоящее время ведутся землеустроительные работы по описанию границ с Республикой Башкортостан. По результатам завершения этих работ показатель реализации целевой модели достигнет стопроцентного значения.