Юбилейный фестиваль национальных культур «Соцветие дружное Урала» ждет участников на осенних отборочных турах

В 2020 году День осеннего равноденствия придется на 22 сентября. В 16 часов 31 минуту по московскому времени (в 18 часов 31 минуту по местному времени) в северном полушарии наступит астрономическая осень, в южном – весна Подробнее
Три года подряд в рамках областной программы «Реальные дела», которая предусматривает финансирование социально-значимых проектов, в Озерском городском округе проводится ремонт в образовательных организациях. С 2018 года в Озерске удалось модернизировать более 40 школ и детских садов. Подробнее
В Дежурную часть полиции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск с заявлением обратился 28-летний местный житель. По его словам, в вечернее время, неизвестный, путём взлома дверного короба, проник в его квартиру и украл бытовую технику общей стоимостью 111 289 рублей и скрылся с места происшествия. Подробнее
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск установлено, что 27-летний местный житель систематически предоставлял принадлежащий ему дом на территории садового товарищества, расположенного в черте города, наркозависимым людям для потребления запрещенных веществ, снабжая их посудой для приготовления наркотических средств и убирая следы их потребления. Подробнее
В Челябинской области стартуют осенние отборочные туры юбилейного фестиваля «Соцветие дружное Урала», который в этом году проходит в пятнадцатый раз. Организует фестиваль Дом дружбы народов Челябинской области при поддержке министерства культуры в рамках национального проекта «Культура» и регионального проекта «Творческие люди».Фестиваль позволяет объединить представителей разных национальностей, населяющих Челябинскую область, отразить развитие самодеятельного национального творчества в знании родного языка и культуры, показать многоцветную палитру ремесел, рукоделий, песен, танцев, стихов. Он демонстрирует ценность и развитие многонационального самодеятельного искусства и творчества как залог будущего единства национальных культур Южного Урала, сообщает пресс-служба Дома дружбы народов Челябинской области.Юбилейный Областной фестиваль национальных культур «Соцветие дружное Урала» стартовал весной 2020 года. Два отборочных тура прошли в видеоформате, что не повлияло на качество творческих работ, представленных участниками фестиваля. Дистанционно жюри отсмотрело выступления 110 коллективов в самых разнообразных жанрах и множество выставок, всего в фестивале уже приняли участие более 600 человек со всего региона.Дом дружбы народов приглашает принять участие в осенних отборочных турах: 3 октября - Карталинский муниципальный район (заявки принимаются до 29 сентября); 10 октября - г. Нязепетровск (заявки принимаются до 4 октября); 17 октября – г. Сатка (заявки принимаются до 10 октября).В фестивале принимают участие детские и взрослые творческие самодеятельные коллективы, национально-культурные объединения. Участники исполняют одно сценическое произведение, представляют выставку по самодеятельному творчеству, проводят мастер-класс. Особый колорит придает исполнение номеров в национальных костюмах и на родном языке. Жюри оценивает участников по следующим номинациям: «Театральные постановки, чтецы»; «Цирковое искусство»; «Вокал» (соло, ансамбль, хор); «Инструментальное исполнение» (соло, ансамбль); «Танцевальные номера» (соло, ансамбль); «Оркестровое исполнение на народных, духовых инструментах». Выставки самодеятельного творчества оцениваются по номинациям: «Театральное творчество», «Лучший национальный уголок», «Лучшее национальное изделие». Подробная информация о номинациях – в Положении фестиваля на сайте Дома дружбы народов Челябинской области.Завершится «Соцветие дружное Урала» 2020 финальным гала-концертом в День народного единства, 4 ноября. Зрителей ждут яркие номера, национальные выставки и мастер-классы от лауреатов юбилейного фестиваля.