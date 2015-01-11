» ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

В Пенсионном фонде России опровергли сообщения о том, что выплаты пенсии прекратятся, если ее получатель на протяжении полугода не будет снимать деньги с карты.

«Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат не происходит», – заявили РИА Новости в ПФР.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если он не будет снимать с нее средства в течение шести месяцев.

https://dostup1.ru/finance/PFR-oproverg-soobscheniya-ob-ugroze-priostanovki-vyplaty-pensiy_130128.html