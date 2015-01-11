» В Троицке открылся первый в регионе филиал Челябинской государственной филармонии

В культурной жизни Троицка произошло знаковое событие. Город стал первым муниципалитетом области, где открылся филиал Челябинской государственной филармонии.Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, генеральный директор Челябинской государственной филармонии Алексей Пелымский и глава города Александр Виноградов подписали трехстороннее соглашение о творческом взаимодействии, сообщает пресс-служба администрации Троицка.«Теперь в Троицке будут проходить знаковые концерты и фестивали на репертуарной основе, город станет большим концертным залом нашей филармонии», - отметил министр культуры региона Алексей Бетехтин.Напомним, в городе уже несколько лет успешно реализуется губернаторская программа «Театрально-концертный зал». Троичане уже не раз побывали на выступлениях известных музыкантов и театральных коллективов. А теперь высокое искусство стало еще ближе.«Я думаю, что город достоин, чтобы здесь выступали самые лучшие и востребованные музыканты и артисты. Троицк станет одной из знаковых культурных, музыкальных столиц Южного Урала. Уверен, что троичане ощутят это на себе, прикоснувшись к великому искусству», - подчеркнул генеральный директор Челябинской государственной филармонии Алексей Пелымский.В рамках подписанного соглашения уже состоялся первый концерт Челябинского симфонического оркестра под руководством заслуженного артиста России Адика Абдурахманова. Началось формирование репертуара на двухлетний период. Подписанное соглашение позволит проводить в Троицке концерты музыкантов высокого профессионального уровня. Площадками для их проведения станут актовые залы школы искусств №1, городского дома культуры и Южно-Уральского государственного аграрного университета.«Организационная работа велась нами на протяжении трех лет. И сегодня финалом стало заключение соглашения. Очень рад, что руководство области нас в этом поддержало», - резюмировал глава города Александр Виноградов.
Источник: Пресс-служба администрации Троицка