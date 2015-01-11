» Об эпидситуации и иммунизации против гриппа

Межрегиональное управление №71 ФМБА России информирует, что в настоящее время в Озерском городском округе проводится вакцинация против гриппа. На 22.09.2020 привито 13737 человек, что составляет 15,5% от численности населения Озерского городского округа.

Темпы иммунизации против гриппа являются недостаточными для создания надежной защиты населения от гриппа и предотвращения эпидемии. По рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также в соответствии с СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», население Озерского городского округа должно быть охвачено прививками против гриппа не менее 60%, а лица, относящиеся к «группе риска» (старше 60 лет, больные хроническими заболеваниями, медицинские работники и педагоги) – не менее 75%.

В связи с этим, специалисты Межрегионального управления № 71 ФМБА России призывают жителей ЗАТО Озерск активнее включаться в процесс иммунизации.

В настоящее время на территории Озерского городского округа регистрируется сезонное увеличение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, особенно среди школьников. По данным вирусологического мониторинга среди жителей ЗАТО Озерск циркулируют риновирусы, вирусы гриппа А и В и COVID-19. В эпидсезоне 2019-2020г.г. преобладал вирус гриппа В – 88,7% от числа положительных находок, при этом, было привито 45,1% населения округа, что позволило пройти эпидемиологичекий сезон по гриппу и ОРВИ с наименьшим числом осложнений. Особенностью предстоящего эпидемического сезона 2020-2021 г.г. является возможность сочетанной заболеваемости населения гриппом и новой коронавирусной инфекцией, что на фоне сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, может привести к росту коронавирусной инфекции, тяжелому течению данного заболевания, появлению осложнений, в виду ослабления иммунного ответа после перенесенной гриппозной инфекции.

Таким образом, иммунизация является одной из ведущих и эффективных мер профилактики гриппа среди населения и предупреждения тяжелых форм и осложнений.

Вакцинация проводится:

· Работники ФГУП ПО «Маяк» прививаются на здравпунктах предприятия.

· Дети и подростки прививаются в образовательных учреждениях по месту учебы (школы, детские сады).

· Учащиеся, получающие начальное профессиональное образование в Озерском городском округе, прививаются в медицинских кабинетах по месту учебы.

· Остальные жители Озерского городского округа прививаются в поликлиниках по месту жительства.

· Также организована работа выездных прививочных бригад для организованных коллективов.

Пресс-служба Межрегионального управления №71 ФМБА России.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/44411/