Южноуральцы могут проверить свои знания о заповедных местах родного края

Минэкологии Челябинской области приглашает принять участие в заключительном этапе экологической викторины. На сей раз вопросы посвящены особо охраняемым территориям Южного Урала, сообщает ведомство.Викторина пройдет 25 сентября в онлайн-формате. Желающим принять участие нужно будет в 12:00 перейти по ссылке и в течение трех часов (включая регистрацию) ответить на тридцать вопросов. Самые эрудированные участники после подведения итогов будут награждены сертификатами и грамотами министерства экологии. Результаты эковикторины будут опубликованы на сайте министерства.«Южный Урал богат прекрасными местами. Многие из них уникальны, имеют огромное природоохранное, научное, культурное и рекреационное значение. Мы предлагаем жителям Челябинской области принять участие в викторине и выяснить, насколько хорошо они знают особо охраняемые территории своего региона. Мы надеемся, что завершающий тур эковикторины станет занимательной экскурсией по Южному Уралу и поможет ее участникам узнать много нового о местах, которые находятся совсем близко», - отметил заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.Напоминаем, экологическая викторина проводится в четыре этапа, начиная с июня. Ранее южноуральцы могли принять участие в викторине на знание Красной книги Челябинской области.
Источник: Пресс-служба минэкологии Челябинской области