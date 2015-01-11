Новая премьера в Камерном театре посвящена юбилею Победы

В Камерном театре Челябинска очередная премьера. 25 сентября зрители увидят спектакль «Госпиталь Победы», сообщает пресс-служба театра.Спектакль приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Последние дни войны герои постановки проводят на больничной койке в военно-полевом госпитале где-то в Европе. Чтобы скрасить тяготы больничной жизни и томительное ожидание окончания войны, они развлекают себя песнями и воспоминаниями.Сценарий спектакля уникальный, его специально создал для Камерного театра челябинский поэт и бард Сергей Лукашин, лидер популярной в 80-х годах панк-фолк-рок-группы «Водопад имени Вахтанга Кикабидзе».«Работа над спектаклем началась до пандемии, мы планировали приурочить премьеру к 9 Мая, но были вынуждены отложить. Как только появилась возможность, начали репетировать, чтобы как можно быстрее выйти к зрителю, по которому мы очень скучаем. Именно поэтому уже вторую премьеру (после «Макбета») мы играем в сентябре, хотя официально сезон открывается в октябре», - рассказал директор Камерного театра Илья Коломейский.25 сентября «военную» премьеру покажут дважды – в 17 и 19 часов. Показ пройдет с соблюдением всех санэпидтребований.