Предприниматели туркластера «Горный Урал» могут получить дополнительные баллы на конкурсе грантов Ростуризма

По соглашению между Агентством стратегических инициатив и Ростуризмом за реализацию идей в создаваемых туристско-рекреационных кластерах участникам грантового конкурса на развитие внутреннего и въездного туризма будут начисляться три дополнительных балла. Это серьезные преференции для претендентов из Челябинской области. Туркластер «Горный Урал», разработанный сборной командой минэкономразвития региона, вошел в топ-36 финалистов всероссийского конкурса АСИ по развитию экотуризма. В кластер включено шесть особо охраняемых природных территорий (нацпарки «Таганай», «Зигальга» и «Зюраткуль», Аршинский заказник, озеро Тургояк, Айская долина) и шесть муниципалитетов (Златоустовский, Трехгорный и Миасский городские округа, Саткинский, Кусинский, Катав-Ивановский районы). Работа над проектом завершена: участники отправили последний пакет документов и теперь ждут решения жюри. Десять победителей объявят в середине ноября.Тот, кто планирует реализацию проектов по туризму на территории этого туркластера, может получить три дополнительных балла в конкурсе Ростуризма, где приз – грант до 3 млн рублей. На эти средства можно организовать новый туристический маршрут, построить глэмпинг, сделать точку проката оборудования для активного отдыха, разработать полезное мобильное приложение для путешествий.Подать заявки могут юрлица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные не позднее 22 марта 2020 года, не имеющие неуплаченных налогов, штрафов, пени, подлежащих оплате в соответствии с законодательством России, просроченных задолженностей перед федеральным бюджетом.Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса, создать и заполнить заявку в личном кабинете, а затем отправить ее на проверку. Конкурсная документация.