» Более 50 издательств привезут свои книги на Южноуральскую книжную ярмарку

25 и 26 сентября в Центре международной торговли состоится Южноуральская книжная ярмарка. Свое участие в приближающейся ярмарке подтвердили более 50 издательств. В эту пятницу южноуральцы смогут купить книжные новинки от ведущих издательств и книготорговых организаций Урала и России.В этом году в ярмарке принимают участие издательства России, специализирующиеся на выпуске литературы разных жанров: детской, художественной, краеведческой, деловой, научпопе и комиксах.По традиции на Южноуральской книжной ярмарке проходит презентация лучшего издательства, выбранного организаторами мероприятия. В этом году им стали издательства «Авто Граф» и «MPI».На ярмарку и Всероссийский литературный форум #РыжийФест в этом году приедет много известных писателей, поэтов и критиков. Но некоторые из них встретятся со своими поклонниками онлайн, по видеосвязи.Среди них – Евгений Чижов
, писатель, финалист премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», и Марина Степнова
, писатель, лауреат премии «Большая книга» (2012) за роман «Женщины Лазаря». К слову, Челябинск – в числе первых городов, где пройдет презентация новой, долгожданной книги Марины Степновой «Сад».Второй день программа площадки #Книги начнется в 10.30 – с презентации литературно-исторического исследования Ирины
и Сергея Артёмовых
«Возвращение в Юрятин». Издание посвящено прототипам и прообразам романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго», а его действие разворачивается в Юрятине и Варыкине – Елабуге и Менделеевске (поселки: Тихие Горы, Бондюга, Кокшан).Также южноуральцев ждут несколько презентаций книжных новинок от челябинских авторов. Среди них – детский писатель Андрей Ядрышников
(с книгой «Папатожечеловек!»), журналист Роман Грибанов
(издание – «Боги войны». Интерактивная книга для детей XXI века») и музыковед Наталья Риккер
с книгой «Джаз в Челябинске. История с продолжением...» (с музыкальным джазовым сопровождением!).Встреча с хэдлайнером Южноуральской книжной ярмарки Константином Рубинским
состоится 26 сентября, в 13.45. Он приготовил небольшой подарок – недавно вышедшую поэтическую книгу «Теперь никто не умер».Яркий завершающий акцент площадки #Книги – «Public Talk: Челябинск — New York». В 17.00 на прямой связи из Челябинска литературный критик Галина Юзефович
возьмет интервью у русского писателя и поэта, врача-онколога, лауреата премии «НОС» (2019) за книгу «Нью-Йоркский обход» Александра Стесина
(который выйдет в эфир из крупнейшего города США).Два главных культурных события этой осени – Южноуральская книжная ярмарка и Всероссийский литературный форум #РыжийФест – пройдут 25 и 26 сентября. Еще есть время, чтобы выбрать книги для покупки, а также посмотреть программу
и зарегистрироваться на выбранные вами события.
Источник: ЧОУНБ