Челябинская область направит около 1,2 млрд.рублей на выплаты на 3-го ребёнка

Для Челябинской области увеличено финансирование из федерального бюджета на выплаты на третьего ребенка.

В целом в 2020 году на эти выплаты из федерального бюджета направлено более 907 млн, из региональной казны – 291 млн рублей.

Как пояснили в южноуральском Минсоце, необходимость перераспределения финансирования связана с обновлением сведений о количестве получателей пособия. «В июне 2020 года в областное законодательство внесены изменения, согласно которым выплата на третьего ребенка предоставляется семьям, у которых среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов. Таким образом, у нас есть возможность оказать поддержку большему количеству семей», – прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.

С начала 2020 года ежемесячную денежную выплату получили родители на 12 тыс. 739 детей (+3 097 к аналогичному периоду 2019 года).

На Южном Урале размер пособия составляет 10 661 рубль. Право на такую помощь от государства при рождении третьего и последующих детей имеют семьи, у которых среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов на человека (при обращении в 2020 году ниже 22 166 рублей на человека).

Новое правило предоставления выплаты действует только в отношении детей, рожденных после 31 декабря 2019 года. Для тех, кто родился до этой даты, выплата по-прежнему предоставляется только малоимущим семьям, то есть тем, у кого доход на каждого члена семьи ниже одного прожиточного минимума.

Пособие выплачивается до достижения ребенком возраста трех лет. Обращаться за назначением выплаты необходимо в управления социальной защиты по месту жительства, документы можно направить по электронной почте. Также заявления можно подать через сайт госуслуг или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

https://dostup1.ru/finance/Chelyabinskaya-oblast-napravit-okolo-12-mlrd-na-vyplaty-na-3-go-rebenka_130129.html