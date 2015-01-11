Международная конференция «Этнические взаимодействия на Южном Урале» пройдет в онлайн-формате

Мужские баскетбольные команды из Магнитогорска и Челябинска готовятся стартовать во втором дивизионе Суперлиги чемпионата России. БК «Металлург» является одним из старожилов лиги, а вот для молодого коллектива «Челбаскет» это станет дебютом на профессиональном уровне.

Новообразованный клуб из Челябинска стал преемником прекратившего свое существование из-за финансовых проблем БК «Динамо». Любители баскетбола в южноуральской столице вынуждены были три года обходиться без любимой игры. В сезоне-2020/2021 команда под названием «Челбаскет» дебютирует на профессиональном уровне, заявившись во второй дивизион чемпионата российской Суперлиги.Накануне команда провела последнюю тренировку перед отъездом в Курск, где состоятся матчи отборочного этапа Кубка России. С 25 по 30 сентября челябинцы сыграют пять матчей с соперниками, определив команду, которая пройдет в следующий раунд соревнований.[gallery]Расписание игр БК «Челбаскет» на Кубке России (время челябинское):25.09, 15:00. «Челбаскет» – «Тамбов» (Тамбовская область)26.09, 15:00. «МицуБАСКЕТ» (Липецкая область) – «Челбаскет»27.09, 20:00. «Челбаскет» – «Русичи» (Курск)29.09, 17.30. «Зенит-М» (Санкт-Петербург) – «Челбаскет»30.09, 15:00. «Челбаскет» – «Арсенал» (Тула)«Участие нашей команды в отборочном этапе Кубка страны мы рассматриваем как контрольный этап подготовки к регулярному этапу чемпионата России, – отметил директор БК «Челбаскет» Максим Перцев. – Впереди большой объем работы, и официальные игры позволят нам вернуться в ритм профессионального баскетбола, чтобы ко второй половине октября, когда ориентировочно состоятся первые домашние матчи нашей команды, порадовать болельщиков качественным баскетболом».Что касается коллектива из Магнитогорска, то они также сыграют матчи предварительного этапа Кубка России, но в группе «А». При этом соперников будут принимать у себя дома, во ДС имени И.Х. Ромазана.Расписание игр БК «Металлург» в Кубке России (время местное):26.09. 18:00. «Металлург» – «Енисей-2» (Красноярский край)27.09. 18:00. «Металлург» – «Нефтехимик» (Тобольск)28.09. 18:00. «Металлург» – «Парма-М» (Пермский край)29.09. 18:00. «Металлург» – «Барнаул» (Алтайский край)Календарь матчей чемпионата России в Суперлиге-2 еще не сверстан. Но уже известно, что в турнире примут участие 12 команд:1. «Чебоксарские ястребы» (Чебоксары)2. «Нефтехимик» (Тобольск)3. «Тамбов» (Тамбовская область)4. «Мицубаскет» (Липецкая область)5. «Металлург» (Магнитогорск)6. «Динамо-МГТУ» (Майкоп)7. «Динамо» (Ставрополь)8. «Барнаул» (Алтайский край)9. «Барс-РГЭУ» (Ростов-на-Дону)10. «Русичи» (Курск)11. «Арсенал» (Тула)12. «Челбаскет» (Челябинск)В структуре российского баскетбола существуют две профессиональные лиги: Единая лига ВТБ (13 клубов) и Суперлига (состоит из трех лиг – дивизионы 1, 2, 3). Подробнее