В Челябинске обсудили формы противодействия экстремизму

Челябинской форум «Духовные аспекты национальной безопасности России», открывшийся накануне, продолжил свою работу 24 сентября. Ключевым мероприятием второго дня стал семинар «Современные формы противодействия идеологии экстремизма».В семинаре приняли участие специалисты, ответственные за профилактику экстремизма, работники правоохранительных органов, сферы образования и представители научного сообщества.Участники мероприятия обсудили современные инструменты противодействия этноконфессиональному экстремизму, проблемы распространения экстремистской идеологии в социальных сетях, психологические вопросы вовлечения в экстремистские сообщества, а также практические вопросы организации профилактики экстремизма в муниципальных образованиях. Эксперты отметили, что в современных реалиях национальная безопасность начинает напрямую зависеть от духовного состояния жителей. Экстремистские и деструктивные субкультуры распространяются среди молодых людей вследствие дезорганизованности и отсутствия четкой ценностно-мировоззренческой картины восприятия окружающей действительности. «Ключевым определением в нашем семинаре является слово «современность». Мы, живя в открытом мире, с открытым Интернетом, понимаем, что экстремизм меняет формы. Меняет так быстро, что и нам надо переходить на новые формы, чтобы наш инструментарий, наша подготовленность опережала, а не догоняла угрозы, которые встают перед нами. Уже сейчас в повестке семинара появились новые понятия, что говорит о мобильности, динамичности экстремистских проявлений, и противодействие им – это настоящая война, которая происходит в реальном времени. Противодействуя экстремизму, мы все вместе сражаемся за человеческие жизни», - сказал начальник Управления общественных связей Правительства Челябинской области Дмитрий Семенов.По итогам двухдневного форума специалисты предложили развивать комплексную систему профилактики экстремизма и терроризма с участием органов власти, институтов гражданского общества, а также научных и религиозных центров. Особое внимание при этом будет уделено работе с молодежью.
Источник: Оргкомитет