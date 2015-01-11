В Городском парке восстановлено освещение

С 24 сентября в России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков – после поверки прибора специалист должен в течение суток внести данные о результатах работы в электронный реестр Росстандарта (реестр ФГИС «Аршин»), впрочем, физическое лицо вправе попросить сделать это сразу при нем Подробнее
Своими первыми решениями депутаты Озерского городского круга избрали председателя представительного органа и назначили трех своих делегатов в состав конкурсной комиссии, которая рассмотрит кандидатуры на замещение должности главы Озерского городского округа Подробнее
Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 года № 943 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу переноса срока проведения Всероссийской переписи населения 2020 года и признании утратившим силу распоряжения Правительства РФ от 4 ноября 2017 года № 2444-р» установлены новые даты проведения Всероссийской переписи населения (далее - ВПН) — в апреле 2021 года.
ВПН пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа по портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). Подробнее
В связи с поступающими вопросами, Межрегиональное управление №71 ФМБА России информирует о том, что в ФГБУЗ «Клиническая больница № 71» ФМБА России поступила вакцина «Совигрипп»: 9540 доз для иммунизации детей и 18700 доз вакцины для иммунизации взрослого населения. Ещё ожидается 4300 доз взрослой и 1460 доз детской вакцины. Подробнее
Мужские баскетбольные команды из Магнитогорска и Челябинска готовятся стартовать во втором дивизионе Суперлиги чемпионата России. БК «Металлург» является одним из старожилов лиги, а вот для молодого коллектива «Челбаскет» это станет дебютом на профессиональном уровне. Новообразованный клуб из Челябинска стал преемником прекратившего свое существование из-за финансовых проблем БК «Динамо». Любители баскетбола в южноуральской столице вынуждены были три года обходиться без любимой игры. В сезоне-2020/2021 команда под названием «Челбаскет» дебютирует на профессиональном уровне, заявившись во второй дивизион чемпионата российской Суперлиги.Накануне команда провела последнюю тренировку перед отъездом в Курск, где состоятся матчи отборочного этапа Кубка России. С 25 по 30 сентября челябинцы сыграют пять матчей с соперниками, определив команду, которая пройдет в следующий раунд соревнований.[gallery]Расписание игр БК «Челбаскет» на Кубке России (время челябинское):25.09, 15:00. «Челбаскет» – «Тамбов» (Тамбовская область)26.09, 15:00. «МицуБАСКЕТ» (Липецкая область) – «Челбаскет»27.09, 20:00. «Челбаскет» – «Русичи» (Курск)29.09, 17.30. «Зенит-М» (Санкт-Петербург) – «Челбаскет»30.09, 15:00. «Челбаскет» – «Арсенал» (Тула)«Участие нашей команды в отборочном этапе Кубка страны мы рассматриваем как контрольный этап подготовки к регулярному этапу чемпионата России, – отметил директор БК «Челбаскет» Максим Перцев. – Впереди большой объем работы, и официальные игры позволят нам вернуться в ритм профессионального баскетбола, чтобы ко второй половине октября, когда ориентировочно состоятся первые домашние матчи нашей команды, порадовать болельщиков качественным баскетболом».Что касается коллектива из Магнитогорска, то они также сыграют матчи предварительного этапа Кубка России, но в группе «А». При этом соперников будут принимать у себя дома, во ДС имени И.Х. Ромазана.Расписание игр БК «Металлург» в Кубке России (время местное):26.09. 18:00. «Металлург» – «Енисей-2» (Красноярский край)27.09. 18:00. «Металлург» – «Нефтехимик» (Тобольск)28.09. 18:00. «Металлург» – «Парма-М» (Пермский край)29.09. 18:00. «Металлург» – «Барнаул» (Алтайский край)Календарь матчей чемпионата России в Суперлиге-2 еще не сверстан. Но уже известно, что в турнире примут участие 12 команд:1. «Чебоксарские ястребы» (Чебоксары)2. «Нефтехимик» (Тобольск)3. «Тамбов» (Тамбовская область)4. «Мицубаскет» (Липецкая область)5. «Металлург» (Магнитогорск)6. «Динамо-МГТУ» (Майкоп)7. «Динамо» (Ставрополь)8. «Барнаул» (Алтайский край)9. «Барс-РГЭУ» (Ростов-на-Дону)10. «Русичи» (Курск)11. «Арсенал» (Тула)12. «Челбаскет» (Челябинск)В структуре российского баскетбола существуют две профессиональные лиги: Единая лига ВТБ (13 клубов) и Суперлига (состоит из трех лиг – дивизионы 1, 2, 3). Подробнее