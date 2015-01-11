2020-09-25YEKT14:00:00 | Губерния Нацпроект «Демография»: южноуральские семьи могут направлять областной материнский капитал на строительство жилья Источник: Фото из открытых источников









В министерство социальных отношений Челябинской области начали поступать заявления от семей, желающих использовать средства областного материнского капитала на решение жилищных проблем. Новое направление расходования пособия оказалось востребованным южноуральцами.В июне 2020 года по инициативе губернатора Алексея Текслера в закон об областном материнском капитале внесены изменения. В частности, существенно расширен перечень направлений, по которым могут расходоваться средства. Теперь областной материнский капитал можно потратить на строительство или реконструкцию частных жилых домов, подключение к газовым сетям, централизованной системе водоснабжения и водоотведения.«Несмотря на то, что такое направление расходования средств, как строительство и реконструкция жилого дома, появилось в законодательстве относительно недавно, по числу обращений в министерство мы видим, что эта мера востребована семьями. Поступили первые заявления, по которым приняты положительные решения», – прокомментировала министр социальных отношенийЧелябинской области Ирина Буторина.Областной материнский капитал с начала 2020 года получили 1 175 южноуральских семей. Такая мера поддержки предусмотрена региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей. Пособие полагается тем семьям, в которых родился третий и последующий ребенок, при этом среднедушевой доход не должен превышать 22 тысяч 166 рублей.Областной материнский капитал выплачивается, как только малышу исполнится три года. Исключением является направление средств на ипотеку. В таком случае можно воспользоваться деньгами с момента достижения ребенком шестимесячного возраста.В числе первых заявителей, направивших деньги на реконструкцию своего частного дома, Алевтина Балюкина из поселка Озерный Агаповского района. Областной материнский капитал семья потратила на расширение жилья и возведение второго этажа. Благодаря помощи из региональной казны получилось сделать ванную и туалет.«Мы сразу обратились за областным материнским капиталом, как только нашему третьему ребенку исполнилось три года, – рассказывает Алевтина Александровна. – Большое спасибо социальной защите за то, что помогли нам собрать все документы».Кроме строительства и реконструкции жилых домов, средства материнского капитала можно направить на образование детей; погашение ипотеки; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; покупку садов или огородов; оплату медицинских услуг.Семьям, которые хотят потратить областной материнский капитал на строительство и реконструкцию жилья, кроме основного пакета документов, необходимо предоставить дополнительные сведения о праве на земельный участок (в случае строительства) или индивидуальный жилой дом (в случае реконструкции), а также копию разрешения на строительство или уведомления о планируемом строительстве.С заявлениями на получение областного материнского капитала необходимо обращаться в управления социальной защиты населения по месту жительства.Напомним, в рамках нацпроекта «Демография» министерством социальных отношений Челябинской области реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который включает в себя пять направлений: единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячная выплата при рождении первого ребенка; выплата областного материнского капитала; ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей; проведение процедуры ЭКО. Источник: Фото из открытых источниковВ министерство социальных отношений Челябинской области начали поступать заявления от семей, желающих использовать средства областного материнского капитала на решение жилищных проблем. Новое направление расходования пособия оказалось востребованным южноуральцами.В июне 2020 года по инициативе губернаторав закон об областном материнском капитале внесены изменения. В частности, существенно расширен перечень направлений, по которым могут расходоваться средства. Теперь областной материнский капитал можно потратить на строительство или реконструкцию частных жилых домов, подключение к газовым сетям, централизованной системе водоснабжения и водоотведения.«Несмотря на то, что такое направление расходования средств, как строительство и реконструкция жилого дома, появилось в законодательстве относительно недавно, по числу обращений в министерство мы видим, что эта мера востребована семьями. Поступили первые заявления, по которым приняты положительные решения», – прокомментировала министр социальных отношенийЧелябинской областиОбластной материнский капитал с начала 2020 года получили 1 175 южноуральских семей. Такая мера поддержки предусмотрена региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей. Пособие полагается тем семьям, в которых родился третий и последующий ребенок, при этом среднедушевой доход не должен превышать 22 тысяч 166 рублей.Областной материнский капитал выплачивается, как только малышу исполнится три года. Исключением является направление средств на ипотеку. В таком случае можно воспользоваться деньгами с момента достижения ребенком шестимесячного возраста.В числе первых заявителей, направивших деньги на реконструкцию своего частного дома,из поселка Озерный Агаповского района. Областной материнский капитал семья потратила на расширение жилья и возведение второго этажа. Благодаря помощи из региональной казны получилось сделать ванную и туалет.«Мы сразу обратились за областным материнским капиталом, как только нашему третьему ребенку исполнилось три года, – рассказывает Алевтина Александровна. – Большое спасибо социальной защите за то, что помогли нам собрать все документы».Кроме строительства и реконструкции жилых домов, средства материнского капитала можно направить на образование детей; погашение ипотеки; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; покупку садов или огородов; оплату медицинских услуг.Семьям, которые хотят потратить областной материнский капитал на строительство и реконструкцию жилья, кроме основного пакета документов, необходимо предоставить дополнительные сведения о праве на земельный участок (в случае строительства) или индивидуальный жилой дом (в случае реконструкции), а также копию разрешения на строительство или уведомления о планируемом строительстве.С заявлениями на получение областного материнского капитала необходимо обращаться в управления социальной защиты населения по месту жительства.Напомним, в рамках нацпроекта «Демография» министерством социальных отношений Челябинской области реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который включает в себя пять направлений: единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячная выплата при рождении первого ребенка; выплата областного материнского капитала; ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей; проведение процедуры ЭКО. AzAzA 2020-09-25YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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