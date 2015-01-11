Наслаждаемся прекрасной погодой и посещаем самые интересные развлекательные площадки в эти выходные!

Очередные тёплые осенние выходные, когда совсем не хочется сидеть дома! Ведь мы ещё успеем это сделать, когда в наши города придут слякоть, а затем и колючая зима! Афиша самых интересных событий этих выходных вашему вниманию!

Озёрск

26 сентября

10-00 СТАРТ от ЦЗЛ

Состоится велопробег, посвященный 75-летию атомной отрасти. Приглашаем всех желающих! Собираемся у центральных ворот ЦЗЛ с 09.30, стартуем в 10.00.

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Сказка для самых маленьких «Давай дружить, Ромашка!»

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

Сказка-проделка "Маленькие хитрости" 5 +

11-00 БК "Баскервиль"

Парный турнир «Пирамида свободная»

Форма одежды: свободная

12-00 игровой центр "Веселандия"

Игровая программа "Путешествие с тигрёнком Тигом"!

27 сентября

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Сказка для самых маленьких «Давай дружить, Ромашка!»

11 и 13-00 Театр кукол "Золотой петушок"

Приглашаем малышей старше 3 -х лет и их родителей на спектакль-игру "Сказка в подарок"!

28 сентября

19-00 площадка у ДК "Маяк"

Концерт, посвящённый Дню работника атомной промышленности!

Окрестности Кыштыма, глк Егоза

26 сентября с 10 утра

Вот и наступил тот момент, когда нам пора завершать летний сезон, подводить итоги и готовиться к зиме. В связи с этим 26 сентября проводим тренировку с замером времени! А так же увеличиваем работу подъёмника с 10:00 до 17:00! Накормим обедом и ужином!

Кыштым

26 сентября, суббота

11-00, трассы "Сугомак" - "Егоза"

Лучшие мотоциклисты Урала примут участие во втором этапе открытого кубка по эндуро «Каменный пояс – 2020». В субботу, 26 сентября, они будут покорять лесную трассу в районе гор Сугомак и Егоза. Начало в 11 часов.

Челябинск

26 сентября, ДК на Российской 34

11-00, АРТ-Детонация - 3!

выставка-продажа уникальных изделий ручной работы;

выступление музыкальных, танцевальных коллективов

детская программа, (интеллектуальные и творческие МК, аниматоры);

консультации мастеров (астролог, травница, таролог, психолог, массажист);

зоны настольных игр и мастер-классов;

участие в арт-проектах;

вкусная еда;стояние на гвоздях;

фото-зона;

неповторимая атмосфера и море приятного и полезного общения;

арт-эксперименты.

Посещение по записи

БЦ «БОВИД» и БЦ «МИСТРАЛЬ»

ПРИХОДИТЕ в субботу с ребенком в КИБЕРшколу на БЕСПЛАТНЫЙ мастер-класс по программированию!Ваш ребенок любит проводить время в гаджетах?

Вы хотите знать, как заменить его бесполезное времяпровождение на полезные навыки 21 века?

KIBERone – это Международная школа программирования и цифрового творчества для детей 6-14 лет. КИБЕРшкола работает более чем в 150 городах 20 стран мира.

Екатеринбург

12-00, на территории старинного Демидовского завода XVIII века в посёлке Черноисточинск (20 км от Нижнего Тагила)

Арт-фестиваль «Демидов-фест»! Будет масштабненько - больше 20 самых разных активностей:

маркет-плейс «Сделай ладом». Мастера, ремесленники и рукодельницы покажут свои творения. Тут вам и игрушки, и посуда всеразличная, и даже ювелирные изделия, которые можно смотреть и нужно забирать с собой.

большая выставка современных художников в галерее «Щёрный квадрат».

концерты: послушаем рок, джаз, DJs и конечно, народников - куда без них. Сцен будет несколько, так что каждый сможет выбрать что-то себе по душе. А хедлайнеры на главной сцене - Патрик Кэш и КУРАРА!

квест дополненной реальности «Найди сокровища Демидовых». Можно будет сразу двух зайцев убить – и в историю края окунуться с головой, и приз ценный выиграть.

экскурсии по единственному на Урале музею наличников «Вычурные балясины». Что за балясины такие, чего они вдруг вычурные - все узнаете!

площадные развлечения в нашей хороводной зоне «Плясовые подкалачики».

19-00, ЭКСПО

Всероссийский турнир по силовому экстриму "Богатыри Урала"!

Материл подготовила Александра Лебедева