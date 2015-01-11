Центральная Уральская лига КВН открывает новый сезон

Отделение ПФР по Челябинской области заключило соглашения об информационном взаимодействии с восемью высшими учебными заведениями региона, чтобы родители могли быстрее и проще использовать материнский (семейный) капитал на обучение детей, сообщает пресс-служба учреждения.
В Челябинской области завершился очередной этап проведения государственной кадастровой оценки - прием замечаний к промежуточным итогам. Всего за пятьдесят дней в ОГБУ «ГосКадОценка по Челябинской области» поступило 319 претензий от владельцев земельных участков, сообщает минимущества региона.
Комбинат появится на месторождении «Курасан» в Верхнеуральском районе. Летом этот проект получил статус регионального инвестпроекта (РИП), что позволит снизить фискальную нагрузку на его инициатора. В том числе благодаря этой господдержке АО «Южуралзолото Группа Компаний» в общей сложности инвестирует в новое производство 250 млн долларов США и создаст уже на первом этапе более 400 новых рабочих мест. Перед запуском проект пройдет экологическую экспертизу в соответствии с действующим законодательством РФ, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Челябинской области. Подробнее
29 и 30 сентября 13 команд из Челябинска, Екатеринбурга, Оренбурга, Магнитогорска, Тюмени, Стерлитамака, Перми и Кургана встретятся на сцене челябинского ДК Железнодорожников и поборются за выход в полуфинал. Тема нового сезона – «Презентуем наш стартап!». КВНщики сыграют конкурс «Приветствие», в котором познакомят зрителей с участниками команды, сообщает Молодежный ресурсный центр. В этом году в лиге выступит много челябинских команд, например, «Евразия», которая также примет участие в телевизионной Международной лиге КВН. Поучаствуют и чемпионы прошлого сезона Открытой лиги КВН – «Не очень ласковый октябрь», финалисты той же лиги – «Гуляем, отдыхаем», полуфиналисты Центральной Уралки 2019 – «Диккенс, например», женская команда Открытой Уралки 2020 – «Олег» и многие другие. Отметим, что с 26 сентября начались редакторские просмотры под руководством Михаила Гуликова (редактор Премьер-лиги) и Ильгама Рысаева («Четыре татарина»). Центральная лига — это необходимый этап для попадания в телевизионную лигу в будущем. За последние пару лет среди выпускников Уралки – Сборная Снежногорска (Высшая лига), «Трактор» и «Евразия» (Международная лига), «Город N» (Первая лига). Одна четвертая финала стартует в Челябинске, на площадке ДК ЖД, 29 сентября, в 19:00. Подробная информация об играх публикуется в официальной группе VK и Instagram.Организатором выступает Челябинская городская творческая молодежная общественная организация «Планета» при поддержке правительства Челябинской области, администрации Челябинска, министерства образования и науки региона и городского управления по делам молодежи.