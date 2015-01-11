2020-09-28YEKT07:00:00 | Губерния Урало-Сибирский Дом Знаний отмечен благодарностью Президента РФ Источник: Урало-Сибирский Дом Знаний









Урало-Сибирский Дом Знаний отмечен Благодарственным письмом Президента РФ Владимира Путина за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и значительный вклад в сохранение исторической памяти и гражданско-патриотического воспитания молодежи. Награду руководитель учреждения Игорь Белехов получил на Всероссийском форуме «Правнуки Победителей», прошедшем в Москве.В 2020 году Урало-Сибирский Дом Знаний реализовал несколько масштабных проектов. Так, в рамках проектов «Южный Урал. Опорный край Победы» и «Городские выставки», поддержанных Фондом президентских грантов, правительством Челябинской области и администрацией Челябинска жители и гости региона смогли увидеть выставочные экспозиции «Боги войны из Челябинской области. Они спасли мир», посвященную южноуральцам-героям фронта и тыла, «Вахта подвига – фронт. Вахта подвига – тыл», созданную к 80-летию системы Трудовых резервов и рассказывающую о трудовом подвиге молодежи в годы Великой Отечественной войны и другие.Дом Знаний провел ставший уже традиционным межрегиональный конкурс «Письмо в будущее», в котором участвовало около 800 школьников и студентов. Они написали письма-рассказы о тыловом и военном подвиге своих предков, адресуя их детям и внукам в 2045 год, год столетнего юбилея Великой Победы, лучшие из которых переданы в Областной государственный архив. Была подготовлена и издана книга-хрестоматия «Боги войны» с элементами дополненной реальности, признанная Российским оргкомитетом «Победа» лучшим российским проектом Года памяти и славы. Урало-Сибирский Дом Знаний передаст экземпляры книги в школы и библиотеки области.«Благодаря консолидации усилий Дома Знаний, регионального отделения движения «Бессмертный полк России», комиссии Общественной палаты региона по патриотическому воспитанию и ветеранскому наставничеству, мы смогли сплотить вокруг наших проектов лучшие областные общественные организации патриотической направленности, – рассказывает Игорь Белехов. – Это позволило сделать наши проекты не только масштабными, но и востребованными всеми поколениями южноуральцев - от школьников до ветеранов. Поэтому Благодарственное письмо Президента Российской Федерации Владимира Путина - это приятный и почетный знак признания результатов работы Дома Знаний».







Источник: Урало-Сибирский Дом ЗнанийУрало-Сибирский Дом Знаний отмечен Благодарственным письмом Президента РФ Владимира Путина за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и значительный вклад в сохранение исторической памяти и гражданско-патриотического воспитания молодежи. Награду руководитель учреждения Игорь Белехов получил на Всероссийском форуме «Правнуки Победителей», прошедшем в Москве.В 2020 году Урало-Сибирский Дом Знаний реализовал несколько масштабных проектов. Так, в рамках проектов «Южный Урал. Опорный край Победы» и «Городские выставки», поддержанных Фондом президентских грантов, правительством Челябинской области и администрацией Челябинска жители и гости региона смогли увидеть выставочные экспозиции «Боги войны из Челябинской области. Они спасли мир», посвященную южноуральцам-героям фронта и тыла, «Вахта подвига – фронт. Вахта подвига – тыл», созданную к 80-летию системы Трудовых резервов и рассказывающую о трудовом подвиге молодежи в годы Великой Отечественной войны и другие.Дом Знаний провел ставший уже традиционным межрегиональный конкурс «Письмо в будущее», в котором участвовало около 800 школьников и студентов. Они написали письма-рассказы о тыловом и военном подвиге своих предков, адресуя их детям и внукам в 2045 год, год столетнего юбилея Великой Победы, лучшие из которых переданы в Областной государственный архив. Была подготовлена и издана книга-хрестоматия «Боги войны» с элементами дополненной реальности, признанная Российским оргкомитетом «Победа» лучшим российским проектом Года памяти и славы. Урало-Сибирский Дом Знаний передаст экземпляры книги в школы и библиотеки области.«Благодаря консолидации усилий Дома Знаний, регионального отделения движения «Бессмертный полк России», комиссии Общественной палаты региона по патриотическому воспитанию и ветеранскому наставничеству, мы смогли сплотить вокруг наших проектов лучшие областные общественные организации патриотической направленности, – рассказывает. – Это позволило сделать наши проекты не только масштабными, но и востребованными всеми поколениями южноуральцев - от школьников до ветеранов. Поэтому Благодарственное письмо Президента Российской Федерации Владимира Путина - это приятный и почетный знак признания результатов работы Дома Знаний». Источник: Урало-Сибирский Дом Знаний AzAzA 2020-09-28YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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