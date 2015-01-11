Южноуральцам, не подавшим заявление на выплату пособий на детей в размере 5 и 10 тысяч рублей, нужно поторопиться

Отделение ПФР по Челябинской области заключило соглашения об информационном взаимодействии с восемью высшими учебными заведениями региона, чтобы родители могли быстрее и проще использовать материнский (семейный) капитал на обучение детей, сообщает пресс-служба учреждения.
В Челябинской области завершился очередной этап проведения государственной кадастровой оценки - прием замечаний к промежуточным итогам. Всего за пятьдесят дней в ОГБУ «ГосКадОценка по Челябинской области» поступило 319 претензий от владельцев земельных участков, сообщает минимущества региона.
Комбинат появится на месторождении «Курасан» в Верхнеуральском районе. Летом этот проект получил статус регионального инвестпроекта (РИП), что позволит снизить фискальную нагрузку на его инициатора. В том числе благодаря этой господдержке АО «Южуралзолото Группа Компаний» в общей сложности инвестирует в новое производство 250 млн долларов США и создаст уже на первом этапе более 400 новых рабочих мест. Перед запуском проект пройдет экологическую экспертизу в соответствии с действующим законодательством РФ, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Челябинской области. Подробнее
Отделение Пенсионного фонда России по Челябинской области напоминает, что 30 сентября завершается прием заявлений на получение ежемесячной выплаты на детей до трех лет и единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет, сообщает пресс-служба ведомства.Оформить любую из указанных выплат родители могут дистанционно. Подать электронное заявление на единовременную выплату в размере 10 000 рублей для детей от 3 до 16 лет можно через единый портал государственных услуг. На ежемесячную выплату (за апрель, май и июнь) в размере 5 000 рублей для детей до 3 лет – через портал госуслуг и Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР. Усыновители, опекуны могут подать заявление и представить правоустанавливающие документы в управление ПФР по месту жительства.Напомним, право на ежемесячные выплаты в размере 5 000 рублей имеют семьи, воспитывающие детей в возрасте до 3 лет, рожденных в период с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года. По указу Президента России государственная поддержка производилась за три месяца – с апреля по июнь – равными платежами по 5 000 рублей. Для тех, кто подаст заявление сейчас, выплата будет осуществлена единовременным платежом в размере 15 000 рублей. Право на единовременную выплату 10 000 рублей имеют семьи, воспитывающие детей, которым в этом году с 11 мая по 30 сентября исполнилось от 3 до 16 лет.