» На Южном Урале прошел Всероссийский день бега «Кросс Нации»

Отделение ПФР по Челябинской области заключило соглашения об информационном взаимодействии с восемью высшими учебными заведениями региона, чтобы родители могли быстрее и проще использовать материнский (семейный) капитал на обучение детей, сообщает пресс-служба учреждения.
В Челябинской области завершился очередной этап проведения государственной кадастровой оценки - прием замечаний к промежуточным итогам. Всего за пятьдесят дней в ОГБУ «ГосКадОценка по Челябинской области» поступило 319 претензий от владельцев земельных участков, сообщает минимущества региона.
Комбинат появится на месторождении «Курасан» в Верхнеуральском районе. Летом этот проект получил статус регионального инвестпроекта (РИП), что позволит снизить фискальную нагрузку на его инициатора. В том числе благодаря этой господдержке АО «Южуралзолото Группа Компаний» в общей сложности инвестирует в новое производство 250 млн долларов США и создаст уже на первом этапе более 400 новых рабочих мест. Перед запуском проект пройдет экологическую экспертизу в соответствии с действующим законодательством РФ, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Челябинской области. Подробнее
В Челябинске состоялись только спортивные забеги, а в 26 муниципальных образованиях области – массовые забеги с соблюдением санитарных норм и рекомендаций Роспотребнадзора.В большинстве регионов страны Всероссийский день бега «Кросс Нации» проводился в рамках реализации нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Спорт – норма жизни» неделей ранее, 19 сентября. На Южном Урале спортсмены и любители бега вышли на старт 26 сентября. Мероприятие прошло в несколько усеченном формате в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции. Так, региональным Минспортом было принято решение в областной столице не проводить массовые забеги, а ограничиться проведением забегов профессиональных спортсменов на различные дистанции. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов в возрасте от 9 до 50 лет.
Источник: министерство физической культуры и спорта Челябинской области