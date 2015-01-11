Южноуральцы в период самоизоляции стали чаще пользоваться безналичными способами оплаты

С марта 2020 года на областную горячую линию для южноуральцев старше 65 лет позвонили 490 000 человек. По номеру 8-919-304-63-00 принимаются заявки на доставку продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости. Телефон работает круглосуточно, сообщает минсоцотношений. Основная цель обращений (а это более 70 процентов принятых звонков) – просьбы о помощи, а также консультации по оформлению выплат и пособий. Горячая линия 8-919-304-63-00 для южноуральцев старше 65 лет работает в режиме 24/7. Все заявки сотрудники соцзащиты или волонтеры выполняют бесплатно.По словам министра социальных отношений Челябинской области Ирины Буториной, «работа горячей линии налажена качественно, благодаря чему все желающие могут оперативно получить необходимую информацию, оставить заявку на доставку, пригласить соцработника и задать интересующие вопросы».Кроме этого, горячие линии открыты в комплексных центрах социального обслуживания населения по всей области. График работы – с 8.30 до 16.00. Телефоны размещены на сайтах управлений социальной защиты населения и комплексных центров социального обслуживания. Со списком номеров можно ознакомиться ЗДЕСЬ. В комплексных центрах социального обслуживания населения принимаются такие же заявки от южноуральцев старше 65 лет (на доставку продуктов питания и предметов первой необходимости, медикаментов, на оплату жилищно-коммунальных услуг). Все услуги также предоставляются бесплатно.Чаще других территорий на горячую линию звонят жители Магнитогорска (почти 384 000 обращений), на втором месте – Копейск (26 000 звонков), замыкает тройку лидеров Челябинск (20 000 звонков).Добавим, в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Гражданам 65 лет и старше рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Также обязателен масочный режим и соблюдение социальной дистанции. Подробнее
Отделение ПФР по Челябинской области заключило соглашения об информационном взаимодействии с восемью высшими учебными заведениями региона, чтобы родители могли быстрее и проще использовать материнский (семейный) капитал на обучение детей, сообщает пресс-служба учреждения.
Во II квартале 2020 года жители Челябинской области чаще использовали банковские карты для оплаты товаров и услуг. Всего было совершено 180 млн безналичных операций на сумму 97 млрд рублей. По сравнению с I кварталом количество и объем транзакций выросли на 15% и 4,6% соответственно, сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.C апреля по июнь жители региона реже снимали с карт наличные деньги, чем за период с января по март. Количество таких операций снизилось почти на 10%, до 15 млн единиц, сумма уменьшилась на 2,3% и составила 138 млрд рублей.Стоит отметить, что доля безналичных операций в розничном торговом обороте во втором квартале составила почти 76% (в первом квартале – 65%). При этом количество активных карт (с использованием которых в течение квартала совершалась хотя бы одна операция) незначительно снизилось (на 0,5%) и составило 4,4 млн карт.«В целом во втором квартале южноуральцы совершили 195 млн транзакций, общая сумма которых достигла 236 млрд рублей. Динамичному росту числа безналичных операций способствует активное развитие платежной инфраструктуры в регионе. Сегодня на одну тысячу жителей Челябинской области приходится 24 устройства для оплаты картами», – комментирует управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.В настоящее время в Челябинской области функционирует более 5 тыс. банкоматов и 83 тыс. электронных терминалов. За год рост составил 3,5% и 19,6 % соответственно.