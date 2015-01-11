Совет Федерации рассмотрит предложения Челябинской области по развитию волонтерства и добровольчества

В Совете Федерации РФ состоялся круглый стол, посвященный вопросам обеспечения добровольческой (волонтерской) деятельности. В дискуссии приняли участие члены Совета Федерации, представители федеральных и региональных органов государственной власти, Общественной палаты Российской Федерации, добровольческих (волонтерских) организаций и объединений.Сенатор Маргарита Павлова приняла участие в мероприятии и направила предложения Главного управления молодежной политики Челябинской области в Комитет регламента и организации парламентской деятельности. В частности, предлагается наделить правом заверять волонтерскую книжку органы местного самоуправления или учреждения, имеющие статус ресурсного центра поддержки добровольчества. Также, по мнению молодежного ведомства, всем волонтерским объединениям необходимо проходить регистрацию в сертифицированном Ассоциацией волонтерских центров региональном ресурсном центре.«Волонтерство – показатель социальной зрелости гражданского общества. Отрадно, что реализуемые последнее десятилетие меры государственной политики позволили воспитать целое поколение добровольцев, развить взаимную социальную ответственность между поколениями, солидарность и милосердие между людьми. Однако любая верификация волонтерства должна не разрушить саму идею добродетели, когда человек делает добро не для получения дополнительных бонусов в волонтерской книжке, а от сердца», - считает сенатор Российской Федерации Маргарита Павлова.По данным «DOBRO.RU», численность зарегистрированных волонтеров и добровольцев в Российской Федерации составляет 1 миллион 728 тысяч человек. В Челябинской области волонтерской деятельностью охвачены 19 686 человек, среди которых более 11 тысяч составляют юноши и девушки до 18 лет.
Источник: http://council.gov.ru/