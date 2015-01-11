На южноуральских магистралях установили 100 баннеров по безопасности дорожного движения

На территории Челябинской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» установили 100 баннеров, посвященных безопасности дорожного движения, сообщает министерство общественной безопасности.Почти половину из них – 51 – разместили на трассах федерального значения. 20 баннеров установили на улицах Челябинска, 11 – в Магнитогорске, 13 – на автодороге регионального значения Южноуральск-Магнитогорск.Министерством общественной безопасности совместно с областной Госавтоинспекцией с учетом анализа аварийности, основных видов и причин совершения ДТП были определены места размещения баннеров и темы дизайн-макетов печатной продукции. Это профилактика ДТП, связанных с усталостью водителей, превышение водителями скоростного режима, нарушение правил обгона и т.д.Напомним, основной целью регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Челябинской области» является снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения, к 2024 году. За 8 месяцев текущего года благодаря комплексным мерам по повышению уровня безопасности дорожного движения число ДТП в регионе сократилось на 11,4% (до 2358), количество погибших – на 18,6% (до 258), раненых – на 12,4% (до 3083). Тяжесть последствий ДТП снизилась и составила 6,4 погибших в расчете на 100 пострадавших.