Юбилей отрасли стал событием для озерчан

Вечером 28 сентября на площади у ДК «Маяк» жители Озерска стали свидетелями яркого шоу, в котором приняли участие творческие коллективы Культурно-досугового центра, основатель коллектива барабанщиков «Давлет Хан» Олег Давлетов и российская эстрадная певица и телеведущая Юлианна Караулова.
Началась праздничная программа с официальных поздравлений: с большого экрана к озерчанам обратился генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев и депутат Государственной думы РФ Владимир Бурматов. Следом на сцену поднялся глава Озерского городского округа Евгений Щербаков, он тепло поприветствовал собравшихся:
- Этот год для нас очень важен: в мае мы отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, в сентябре – 75 лет атомной отрасли, а в ноябре нашему любимому Озерску исполняется 75 лет. «Маяк» и город едины! Я поздравляю всех земляков и особо – работников производственного объединения с праздником, желаю успехов, счастья, крепкого здоровья!
Несколько часов продолжались выступления вокалистов и танцевальных коллективов, многочисленные зрители восторженно встречали и поддерживали исполнителей. Завершилась программа красочным впечатляющим салютом.
Следует отметить, что в условиях режима повышенной готовности в связи с коронавирусом на массовом мероприятии были соблюдены все возможные меры безопасности: волонтеры из ОСО ОТИ НИЯУ МИФИ, Молодежной палаты при Собрании депутатов бесплатно раздали 1000 защитных масок, «Волонтеры Мира» совместно с сотрудниками УВД дежурили по периметру и наблюдали за общественным порядком.
Большинство жителей округа смогли приобщиться к празднику на канале «Россия 24», где в ходе телемоста в онлайн-формате встретились друг с другом атомщики всей страны - от Билибино до Полярных Зорь. Он продлился с 17:00 до 22:00 по московскому времени. За это время на связь вышли первые лица Госкорпорации, в эфире были показаны сюжеты обо всех атомградах и живущих в них атомщиках. Здесь же популярные музыканты исполнили свои лучшие песни.
Героями телемоста в Озерске стали Геннадий Станиславович Сахаров, директор по капитальным вложениям Госкорпорации «Росатом» и ветеран ФГУП «ПО «Маяк», основатель династии атомщиков Юрий Валентинович Нежельский. Отвечая на вопросы в прямом эфире, московский гость отметил, что основой отечественной атомной промышленности всегда являлись и остаются люди, преданные своей профессии. И в подтверждение этим словам на всю страну была представлена озерская династия Нежельских (глава – Юрий Валентинович), чей суммарный трудовой стаж работы на градообразующем предприятии составляет 101 год.
Юрий Нежельский:
- В чем секрет нашей семейной верности «Маяку»? Я люблю свою профессию атомщика, люблю самый красивый на свете город, расположенный в кольце озер и гор. И эту любовь мы с женой передали своим детям и внукам.
Посмотреть эфир телемоста можно здесь: https://www.youtube.com/watch?time_continue=6829&v=qWNqHUcZrKQ&feature=emb_logo
Фото Александра Абросимова.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа