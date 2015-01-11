Областная станция переливания крови получила серебряный «Знак качества»

Областной проект «Медиасреда» осенью возобновит проведение медиазавтраков и организует ежегодные мероприятия: воркшоп для студентов «Медиапикник», интенсив для пресс-секретарей «Планерка», который в 2020-м состоится в формате онлайн-курса, и конкурс авторов новых медиа, сообщает Молодежный ресурсный центр. Встретиться с коллегами: SMM-специалистами, фотографами, дизайнерами, журналистами - можно будет 21 октября и 3 октября в офлайне и 25 и 28 октября – в онлайне. Спикерами станут PR-менеджеры уральских проектов, SMM-специалисты, сотрудники агентств и местные инфлюенсеры. Они расскажут о создании сильного личного бренда и продвижении компании в социальных сетях. Главная цель таких событий – создание профессионального комьюнити на Урале. Каждое будет посвящено определенной узкой теме, участники смогут получить советы и обменяться профессиональными кейсами.Следующим мероприятием станет образовательный воркшоп студенческих СМИ «Медиапикник». Он пройдет 23 октября и соберет тех, кто ведет вузовские интернет-сообщества и мечтает создать собственное новое медиа. Организаторы и приглашенные спикеры расскажут о развитии медиасферы в вузе, трендах дизайна и работе над контентом в социальных сетях. Участники получат полезные знания, поработают в командах и сгенерируют идеи новых молодежных проектов. В ноябре пройдет онлайн-курс для пресс-секретарей молодежных проектов «Планерка» с общей темой «Как новости попадают в СМИ». Обучение предназначено для сотрудников некоммерческих организаций, комитетов по делам молодежи в муниципалитетах и победителей грантовых конкурсов. Организаторы создадут закрытый Instagram-аккаунт и наполнят его содержательными IGTV-уроками. Участники узнают, как сформировать команду пресс-службы и привлечь волонтеров к своей деятельности, как работать с журналистами и писать пресс-релизы, научатся основам ведения социальных сетей и составлении технического задания для репортажного фотоотчета.Помимо этих событий, медиасообщество Челябинской области ждет региональный конкурс авторов новых медиа, стажировка на портале молодежь74.рф, а также встреча с федеральным экспертом в сфере маркетинга.Подробную информацию о предстоящих событиях можно будет найти в официальном сообществе «Медиасреда» во «ВКонтакте», а также в Instagram-аккаунте проекта.[gallery] Подробнее
Челябинская областная станция переливания крови стала серебряным призером общественной награды «Знак качества». Победители были объявлены накануне в Общественной палате РФ по итогам независимой оценки информационной открытости и доступности организаций Службы крови в 2020 году.Как сообщили в пресс-службе Челябинской областной станции переливания крови, методика оценки разработана на основе нормативно-правовых актов Минздрава России. Она включает в себя не только обязательные критерии для ведомственных сайтов медицинских организаций, но и критерии, определяющие информационную открытость и доступность организаций Службы крови в соответствии со спецификой оказываемых медицинских услуг и востребованностью у доноров крови и ее компонентов.«Придет ли к нам потенциальный донор крови и ее компонентов, правильно ли подготовлен он к донации, во многом зависит от полноты и доступности представленной информация для доноров на ведомственных сайтах, – говорит главный трансфузиолог облминздрава, главный врач Челябинской областной станции переливания крови Анатолий Крохин. – Информационное сопровождение донорского движения – важная часть для дальнейшего развития Службы крови». Надо отметить, что Национальным фондом развития здравоохранения (НФРЗ) при поддержке Фонда президентских грантов с 2016 года ведется независимая оценка информационной открытости и доступности организаций Службы крови. В феврале-марте 2020 года через нее прошли 86 организаций Службы крови во всех федеральных округах России. По словам директора Национального фонда развития здравоохранения Елены Стефанюк, по итогам независимой оценки определены как положительные стороны организации работы сайтов учреждений, так и «проблемные зоны, по которым предстоит большая и важная работа».