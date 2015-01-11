Проблемы кусинского «Метагломерата» собственники предприятия будут решать вместе с властями и профсоюзами

В Челябинской области продолжает работу санитарная авиация. Накануне специалисты совершили двухсотый вылет. Сейчас на территории региона круглосуточно работают два вертолета: один базируется на аэродроме Калачево в Челябинске, второй – в Магнитогорске. Отметим, что максимальное расстояние от районных больниц до ведущих челябинских клиник составляет 450 километров. Самое продолжительное время эвакуации пациентов автотранспортом может достигать шести часов в одну сторону, вертолетом – до двух часов.Как происходит вылет: информацию о необходимости медицинской эвакуации передают из областной больницы в центр медицины катастроф, оттуда заявка поступает на аэродром. Время от получения заявки до вылета не превышает 30 минут.Винтокрылые машины «Ансат» Казанского вертолетного завода в переводе с татарского означают «простой». Внутри кабины есть все необходимое для поддержания жизни и для работы медиков в случае ухудшения состояния пациента.На данный момент оборудованные вертолетные площадки имеются на территории Катав-Ивановской больницы, в Кунашаке, Кыштыме, Карталах и Пласте. В остальных муниципалитетах по согласованию используются необорудованные площадки. Отметим, что вертолеты легкомоторные и могут садиться на любой ровной поверхности.В будущем запланировано строительство дополнительных вертолетных площадок. Паспортом федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» для Челябинской области предусмотрено строительство в 2020 году не менее одной посадочной площадки. В настоящее время такие площадки строятся на территории Челябинской областной клинической больницы и Городской клинической больницы № 6.[gallery] Подробнее
В ближайшие выходные, 3 октября, на военном полигоне в Чебаркуле впервые пройдет Уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда». Масштабное событие приурочено к празднованию 75-летия Победы, векового юбилея отечественной танкостроения и Дню героев Танкограда, сообщает пресс-служба ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Идея организации мероприятия принадлежит командованию 90-й Гвардейской Витебско-Новгородской дважды краснознаменной танковой дивизии (г. Чебаркуль), Фонду патриотического воспитания и военно-шефской деятельности, Военно-историческому клубу «Гранит», а также руководству ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК».На фестивале будет развернута выставка техники, которая выпускается на промышленных предприятиях Урала, продемонстрированы исторические реконструкции танковых боев и состоится концерт творческих коллективов.Для проведения исторической реконструкции танковых боев времен Великой Отечественной войны ЧТЗ доставит на фестиваль историческую технику: средний танк Т-34-85, тяжелый танк ИС-3, самоходку ИСУ-152 и трактор С-80 «Сталинец». А челябинский военно-исторический клуб «Дивизион» предоставит аутентичное обмундирование для танковых экипажей.В ходе показательных выступлений будет продемонстрирована не только историческая техника, которая стала оружием Победы, но и возможности современной, с которой Россия открывает второе столетие танковой промышленности. Экипажи за рычагами танков Т-72 продемонстрируют маневренность техники, исполнив «вальс», и надежность конструкции, преодолевая труднопроходимые трассы и производя выстрелы в полете.Фестиваль нацелен на привлечение внимания челябинцев и гостей города к истории танкпрома, которая ковалась на Челябинском Кировском заводе и других предприятиях региона. К тому же Танкоград – это не только работа танкового комбината в годы войны, но и текущая жизнь Челябинской области: действующая танковая дивизия, производство современных и надежных танковых двигателей на ЧТЗ.Для гостей фестиваля предусмотрена автопарковка, Волонтеры Победы из Челябинска и Миасса помогут всем гостям с размещением. «Броня Танкограда» откроется 3 октября, в 10:30, на полигоне Центрального военного округа (г. Чебаркуль). Подробнее
Ситуация с ООО «Метагломерат» (входит в промышленную группу ЧЭМК), расположенном в поселке Магнитка Кусинского района, обсуждалась на выездном совещании с участием представителей областного минпрома, службы занятости населения, Законодательного собрания, профсоюзов, муниципалитета и Челябинского электрометаллургического комбината. Чтобы сотрудники предприятия, где ожидается сокращение производства, не остались без работы, в ближайшее время будет образована межведомственная рабочая группа и прописана «дорожная карта» для решения этого вопроса, сообщает минпром.Проблема заключается в том, что уже в ноябре 2020 года на ООО «Метагломерат» значительно снизится производственная загрузка. Это вызвано объективными причинами: на обогатительную фабрику перестала поступать хромовая руда из Казахстана для ЧЭМК. На головном предприятии еще летом сообщили о планах перехода завода в Магнитке на сезонный метод работы. Это означает, что с ноября по май производственные мощности будут простаивать, а сотрудники – оставаться без зарплаты. Люди забили тревогу: «Метагломерат» является для поселка градообразующим предприятием. Помимо временного трудоустройства сотрудников на указанный период, нужно также закрыть потери городского поселения, налоговые отчисления в бюджет которого в этом случае снизятся. Это не было учтено ни в одном плане развития территории, хотя в подобном положении предприятие бывало и раньше.«Могу заверить, что закрывать «Метагломерат» никто не собирается. Мы стремимся сохранить загрузку предприятия работой, хотя в следующем году ее режим станет, действительно, несколько иным. Всех желающих мы готовы трудоустроить на ЧЭМК и на схожих по профилю деятельности обогатительных фабриках в Пермском крае и ЯНАО. При этом вынужден констатировать, что часть информации, циркулирующей в Интернете по этому поводу, недостоверна: про уменьшение зарплат, отсутствие доплаты на питание и т.д.», - сообщил директор ЧЭМК по производству Владимир Иванченко.По его словам, на предприятиях холдинга уже работают более 40 вахтовиков из кусинской Магнитки. Жилье им предоставляется бесплатно, переезд осуществляется за счет предприятия, выделяются деньги на питание, итоговый заработок в среднем на 40% выше, чем на «Метагломерате» (к примеру, зарплаты на рудниках в ЯНАО достигают 100 тысяч рублей). Те, кто не готов работать на севере, отправляются в Челябинск. Люди из Магнитки приезжают на ЧЭМК и поодиночке, и семьями - таким на комбинате предоставляют отдельные комнаты в общежитии. Все желающие могут получить новую специальность в Учебном центре ЧЭМК.Но даже при значительно бОльшей зарплате решиться на вахтовый метод могут не все сотрудники «Метагломерата». В родной Магнитке их держат пожилые родители, маленькие дети, подсобное хозяйство, которое нельзя бросать на зиму. Кроме того, 180 сотрудников предприятия, которым грозит сокращение, - женщины. Им еще сложнее перейти на «вахту». Решению их проблем на ЧЭМК обещают уделить особое внимание.Министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий уверен, что позаботиться о жителях поселка должны и областные, и районные власти.«На встрече у главы района мы договорились создать рабочую группу, в которую войдут представители администрации Кусинского муниципального района, областных министерств промышленности и экономического развития, управления по труду и занятости, профсоюзов и ЧЭМК. Задача конкретная - в 10-дневный срок прописать четкую дорожную карту действий, которые помогут снять напряжение. Мы должны вместе найти выход из очень непростой ситуации», - сказал, закрывая выездное совещание, глава регионального минпрома.Справочно: ООО «Метагломерат» специализируется на обогащении хромовых руд, ранее завозимых из Казахстана, а также добываемых АО «ЧЭМК» на территории Приуральского района ЯНАО в поселке Харп и на шахте в Пермском крае. Контракт с казахстанскими производителями руды закончился по инициативе поставщика. Зимой по погодным причинам возможны перебои с прибытием руды в Магнитку из Харпа. На головном предприятии рассчитали, что к концу 2020 года на «Метагломерате» возможно снижение объемов производства, и заранее нашли для кусинских рабочих варианты временного трудоустройства. Руководство уверено, что с мая предприятие вернется к привычному режиму и продолжит поставлять обогащенный концентрат из Магнитки на ЧЭМК.
Источник: Пресс-служба минпрома Челябинской области