Интервью с директором Маяка. ДК «Маяк». С легендой культуры Озёрска.

В Челябинской области продолжает работу санитарная авиация. Накануне специалисты совершили двухсотый вылет. Сейчас на территории региона круглосуточно работают два вертолета: один базируется на аэродроме Калачево в Челябинске, второй – в Магнитогорске. Отметим, что максимальное расстояние от районных больниц до ведущих челябинских клиник составляет 450 километров. Самое продолжительное время эвакуации пациентов автотранспортом может достигать шести часов в одну сторону, вертолетом – до двух часов.Как происходит вылет: информацию о необходимости медицинской эвакуации передают из областной больницы в центр медицины катастроф, оттуда заявка поступает на аэродром. Время от получения заявки до вылета не превышает 30 минут.Винтокрылые машины «Ансат» Казанского вертолетного завода в переводе с татарского означают «простой». Внутри кабины есть все необходимое для поддержания жизни и для работы медиков в случае ухудшения состояния пациента.На данный момент оборудованные вертолетные площадки имеются на территории Катав-Ивановской больницы, в Кунашаке, Кыштыме, Карталах и Пласте. В остальных муниципалитетах по согласованию используются необорудованные площадки. Отметим, что вертолеты легкомоторные и могут садиться на любой ровной поверхности.В будущем запланировано строительство дополнительных вертолетных площадок. Паспортом федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» для Челябинской области предусмотрено строительство в 2020 году не менее одной посадочной площадки. В настоящее время такие площадки строятся на территории Челябинской областной клинической больницы и Городской клинической больницы № 6.[gallery] Подробнее
В ближайшие выходные, 3 октября, на военном полигоне в Чебаркуле впервые пройдет Уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда». Масштабное событие приурочено к празднованию 75-летия Победы, векового юбилея отечественной танкостроения и Дню героев Танкограда, сообщает пресс-служба ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Идея организации мероприятия принадлежит командованию 90-й Гвардейской Витебско-Новгородской дважды краснознаменной танковой дивизии (г. Чебаркуль), Фонду патриотического воспитания и военно-шефской деятельности, Военно-историческому клубу «Гранит», а также руководству ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК».На фестивале будет развернута выставка техники, которая выпускается на промышленных предприятиях Урала, продемонстрированы исторические реконструкции танковых боев и состоится концерт творческих коллективов.Для проведения исторической реконструкции танковых боев времен Великой Отечественной войны ЧТЗ доставит на фестиваль историческую технику: средний танк Т-34-85, тяжелый танк ИС-3, самоходку ИСУ-152 и трактор С-80 «Сталинец». А челябинский военно-исторический клуб «Дивизион» предоставит аутентичное обмундирование для танковых экипажей.В ходе показательных выступлений будет продемонстрирована не только историческая техника, которая стала оружием Победы, но и возможности современной, с которой Россия открывает второе столетие танковой промышленности. Экипажи за рычагами танков Т-72 продемонстрируют маневренность техники, исполнив «вальс», и надежность конструкции, преодолевая труднопроходимые трассы и производя выстрелы в полете.Фестиваль нацелен на привлечение внимания челябинцев и гостей города к истории танкпрома, которая ковалась на Челябинском Кировском заводе и других предприятиях региона. К тому же Танкоград – это не только работа танкового комбината в годы войны, но и текущая жизнь Челябинской области: действующая танковая дивизия, производство современных и надежных танковых двигателей на ЧТЗ.Для гостей фестиваля предусмотрена автопарковка, Волонтеры Победы из Челябинска и Миасса помогут всем гостям с размещением. «Броня Танкограда» откроется 3 октября, в 10:30, на полигоне Центрального военного округа (г. Чебаркуль). Подробнее