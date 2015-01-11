Интервью с директором Маяка. ДК «Маяк». С легендой культуры Озёрска.

Маргарита Алексеевна Саморуковская. Рука не подымается написать, что она бывший директор Дворца Культуры. Она до сих пор его часть.

Мы побеседовали с ней о том, как все начиналось и о том, какую роль в развитии культуры в Озёрске сыграл Росатом.