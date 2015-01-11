Южноуральские мамы освоили новые профессии

В Челябинской области завершилась реализация проекта «Успешная мама – счастливая семья!», в ходе которого 25 мам получили новые профессии.Проект «Успешная мама – счастливая семья!» организован благотворительной организацией «Истории хороших дел». Для его участниц – женщин с детьми до 14 лет – проводились как лекции, так и практические тренинги. Так, одни мамы научились SMM-продвижению, другие – профессиональной фотографии, а третьи освоили визаж. Также были организованы курсы флористики и имиджа.«Пандемия, конечно же, внесла корректировки. Мы организовывали занятия в режиме онлайн, в итоге нам получилось вовлечь участниц в процесс обучения на цифровой платформе», – рассказала председатель организации «Истории хороших дел» Ольга Лиховидько.Всего мероприятиями проекта было охвачено более 160 участниц.