Более 25 километров нового барьерного ограждения появилось на региональной дороге под Южноуральском

Монтаж барьерного ограждения завершен на региональной автодороге Южноуральск — Магнитогорск. Работы выполнило ООО «ПКФ «Иристон» (Златоуст). Предприятие производит, поставляет и монтирует металлоконструкции для дорожной сферы по всей России, сообщает миндортранс.«В течение двух с половиной месяцев наша бригада работала на данном объекте и установила более 25 километров двустороннего металлического ограждения и 1,3 км - одностороннего. Кроме того, было демонтировано старое ограждение», — рассказала генеральный директор организации Раиса Кокоева.Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев отметил важность данного мероприятия, так как оно направлено на повышение уровня безопасности дорожного движения.«Мы уделяем большое внимание безопасности на региональных дорогах. Установленное ограждение является необходимым элементов для автодороги с таким интенсивным движением, как на Южноуральск — Магнитогорск. Эта магистраль соединяет между собой два крупных города нашей области», — подчеркнул Алексей Нечаев.Для приведения в нормативное состояние автодороги Южноуральск — Магнитогорск в этом году применили комплексный подход: помимо установки барьерного ограждения, дорожники также произвели ремонт верхнего слоя покрытия. На десятикилометровом отрезке от км 6 до км 16 дорожники уложили асфальт из смеси ЩМА-16. Подрядчиком выступила организация ООО «Нижавтодорстрой». Отметим, что работы на данном объекте проводились с опережением графика и были завершены раньше установленного срока.Кроме того, на наиболее аварийных участках автодороги общей протяженностью девять километров было произведено устройство выравнивающих слоев асфальтобетонного покрытия. Выполнял работы подрядчик АО «Ойкумена».В следующем году дорожники планируют привести в нормативное состояние еще 10 км автодороги Южноуральск — Магнитогорск, а в 2022 году — 8-километровый участок.Напомним, всего в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Челябинской области будет отремонтировано порядка 297 километров дорог.