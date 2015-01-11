Более 25 километров нового барьерного ограждения появилось на региональной дороге под Южноуральском

Всероссийский Марафон открытий центров «Точка роста» запустил накануне министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В телемосте приняли участие губернаторы, педагоги и ученики восьми регионов страны, представляющих разные федеральные округа России. От Челябинской области к онлайн-марафону подключились Новогорненская и Клястицкая средние школы, сообщает минобрнауки.

В рамках нацпроекта «Образование» в сентябре этого года по всей России открылся 2951центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России. Из них 32 центра расположены в Челябинской области. Всего с 2019 года в 81 субъекте России в школах сельских территорий и малых городов было создано 5000 таких центров. В них школьники на самом современном оборудовании изучают предметы «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также занимаются в различных кружках. В рамках марафона педагоги «Точек роста» провели короткие онлайн-уроки по этим предметам.«Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок, где бы он ни жил, получил качественное образование и мог развить свои таланты, – сказал во время телемоста Сергей Кравцов. – Планируется, что в рамках национального проекта «Образование» 27 000 школ в сельской местности и малых городах будут оснащены современным оборудованием. При этом школы самостоятельно определяют, какое лабораторное оборудование им необходимо в первую очередь».К примеру, в Новогорненской школе (Озерский городской округ) по проекту кабинет информатики оборудован ноутбуками, конструкторами для изучения схемотехники и электроники Arduino, лего-роботами, квадрокоптерами, шлемом виртуальной реальности, лазерным принтером 3-в-1. В кабинете технологии появились инструменты для ручного труда: электродрели и электролобзики, цифровые штангенциркули. В кабинете ОБЖ – манекены-тренажеры для отработки легочной реанимации, аптечка первой помощи и лазерный стрелковый тир. В зоне коворкинга разместились шахматы, мультистудия, 3D-принтер, цифровой фотоаппарат и зона отдыха. Когда дети увидели, как «Точка роста» преобразила их школу, то пожелали увидеть ее всю такой: в стильной цветовой гамме и с модной мебелью.В Увельской СОШ №1 «Точке роста» отведена большая часть первого этажа. Поэтому назвать это просто «Точкой» нельзя, скорее - территорией. В планах директора школы Виктора Новикова и главы Увельского района Сергея Рослова развивать Центр и предоставить возможность ребятишкам всех окрестных деревень и сел использовать ресурсы «Точки роста», проводить совместные мероприятия и воплощать самые смелые проекты. Новые компетенции в «Точках роста» сегодня осваивают не только ученики, но и педагоги. Большинство участников проекта – молодые преподаватели, вчерашние выпускники вузов. Проект побудил их к тому, чтобы, помимо основной специальности, освоить другие интересные навыки, открыть новые кружки или уже совершенно на ином уровне заняться проектной деятельностью.«Для меня, как для директора школы, открытие такого Центра стало личной «Точкой роста», – говорит директор МБОУ «Клястицкая общеобразовательная школа» Альфия Рожкова.– Я думаю, что многие руководители образовательных организаций со мной согласятся. Когда ты организуешь работу совершенно иного образовательного пространства, это подстегивает к изменениям: ты понимаешь, куда двигаться дальше, какой должна стать школа, открываются новые возможности, рождаются новые планы». [gallery] Открытие 32 «Точек роста» - это только начало. В 2022 году участниками проекта в Челябинской области станут еще 18 школ.«Если опыт создания высокотехнологичных кабинетов окажется успешным и правительство области нас поддержит, мы сможем в последующие годы открывать «Точки роста» уже на региональном уровне, - говорит начальник управления общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина. – «Точка роста» призвана создать комфортную цифровую образовательную среду не только в той школе, где она расположена. Очень важно организовать привоз школьными автобусами приезд ребятишек из близлежащих деревень и обучение педагогов современным технологиям. В итоге у всех должны появиться равные образовательные возможности и комфортная цифровая среда».Фото: вверху и первые три внизу - «Точка роста» в Увельской СОШ №1, остальные - в Новогорненской школе. Подробнее