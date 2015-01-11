Санитарная авиация Челябинской области совершила двухсотый вылет

Источник: Министерство здравоохранения Челябинской области
В Челябинской области продолжает работу санитарная авиация. Накануне специалисты совершили двухсотый вылет. Сейчас на территории региона круглосуточно работают два вертолета: один базируется на аэродроме Калачево в Челябинске, второй – в Магнитогорске.Отметим, что максимальное расстояние от районных больниц до ведущих челябинских клиник составляет 450 километров. Самое продолжительное время эвакуации пациентов автотранспортом может достигать шести часов в одну сторону, вертолетом – до двух часов.Как происходит вылет: информацию о необходимости медицинской эвакуации передают из областной больницы в центр медицины катастроф, оттуда заявка поступает на аэродром. Время от получения заявки до вылета не превышает 30 минут.Винтокрылые машины «Ансат» Казанского вертолетного завода в переводе с татарского означают «простой». Внутри кабины есть все необходимое для поддержания жизни и для работы медиков в случае ухудшения состояния пациента.На данный момент оборудованные вертолетные площадки имеются на территории Катав-Ивановской больницы, в Кунашаке, Кыштыме, Карталах и Пласте. В остальных муниципалитетах по согласованию используются необорудованные площадки. Отметим, что вертолеты легкомоторные и могут садиться на любой ровной поверхности.В будущем запланировано строительство дополнительных вертолетных площадок. Паспортом федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» для Челябинской области предусмотрено строительство в 2020 году не менее одной посадочной площадки. В настоящее время такие площадки строятся на территории Челябинской областной клинической больницы и Городской клинической больницы № 6.