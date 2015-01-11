2020-10-01YEKT07:00:00 | Губерния Южноуральские предпенсионеры осваивают новые профессии Источник: don24.ru









Жители Челябинской области от 50 лет и старше, а также предпенсионного возраста бесплатно осваивают новые профессии, а также проходят курсы дополнительного образования. Обучение по востребованным на рынке труда профессиям предлагает Областная служба занятости населения в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».Обучение призвано повысить конкурентоспособность предпенсионеров и пенсионеров на рынке труда, а также открыть дополнительные возможности трудоустройства. Студентами могут стать безработные граждане в возрасте 50+, зарегистрированные в центре занятости населения, а также работающие предпенсионеры.Профобучение организуется по заочной, очной, очно-заочной формам (в том числе дистанционно) на базе организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность. Средний период обучения – 3 месяца.Получить новую профессию либо усовершенствовать имеющиеся навыки в рамках национального проекта «Демография» граждане старшего возраста могут лишь один раз. С начала 2020 года в Челябинской области прошли переобучение уже 1837 граждан по специальностям: сестринское дело, помощник воспитателя, водитель автомобиля категории «В», оператор котельной, частный охранник 4 разряда и другим.«Работодатели-участники регионального проекта могут сохранить опытные кадры, получить квалифицированных работников, решить кадровые проблемы путем переподготовки работников, решить проблемы в части перехода на профессиональные стандарты путем переподготовки работников, при этом не затратив финансовых ресурсов», - пояснили в Областной службе занятости населения. Субсидия на профобучение и дополнительное профобразование работников предпенсионного возраста составляет до 53,4 тыс. рублей за 3 месяца обучения одного работника.В 2020 году 73 работодателя направили на переобучение и повышение квалификации 1008 сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста по специальностям: оператор станков с программным управлением, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.«Переобучение позволит гражданам предпенсионного возраста продолжить трудовую деятельность на прежнем или новом рабочем месте, работать с новым оборудованием, технологиями, программными средствами, а также получить более высокий квалификационный разряд или категорию», - добавили в Областной службе занятости населения.Подробную информацию по вопросам участия в реализации нацпроектов можно получить в Главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области 8 (351) 261-51-44, а также в Центре консультаций в сфере труда и занятости 8-800-444-80-88 (звонок бесплатный). Адреса и телефоны территориальных ЦЗН – на сайте www.szn74.ru. Справочно: На 01.10.2020 г. центры занятости населения Челябинской области заключили 73 договора на обучение 1857 граждан 50 лет и старше, а также предпенсионного возраста, все они уже приступили или закончили обучение. Источник: don24.ruЖители Челябинской области от 50 лет и старше, а также предпенсионного возраста бесплатно осваивают новые профессии, а также проходят курсы дополнительного образования. Обучение по востребованным на рынке труда профессиям предлагает Областная служба занятости населения в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».Обучение призвано повысить конкурентоспособность предпенсионеров и пенсионеров на рынке труда, а также открыть дополнительные возможности трудоустройства. Студентами могут стать безработные граждане в возрасте 50+, зарегистрированные в центре занятости населения, а также работающие предпенсионеры.Профобучение организуется по заочной, очной, очно-заочной формам (в том числе дистанционно) на базе организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность. Средний период обучения – 3 месяца.Получить новую профессию либо усовершенствовать имеющиеся навыки в рамках национального проекта «Демография» граждане старшего возраста могут лишь один раз. С начала 2020 года в Челябинской области прошли переобучение уже 1837 граждан по специальностям: сестринское дело, помощник воспитателя, водитель автомобиля категории «В», оператор котельной, частный охранник 4 разряда и другим.«Работодатели-участники регионального проекта могут сохранить опытные кадры, получить квалифицированных работников, решить кадровые проблемы путем переподготовки работников, решить проблемы в части перехода на профессиональные стандарты путем переподготовки работников, при этом не затратив финансовых ресурсов», - пояснили в Областной службе занятости населения. Субсидия на профобучение и дополнительное профобразование работников предпенсионного возраста составляет до 53,4 тыс. рублей за 3 месяца обучения одного работника.В 2020 году 73 работодателя направили на переобучение и повышение квалификации 1008 сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста по специальностям: оператор станков с программным управлением, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.«Переобучение позволит гражданам предпенсионного возраста продолжить трудовую деятельность на прежнем или новом рабочем месте, работать с новым оборудованием, технологиями, программными средствами, а также получить более высокий квалификационный разряд или категорию», - добавили в Областной службе занятости населения.Подробную информацию по вопросам участия в реализации нацпроектов можно получить в Главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области 8 (351) 261-51-44, а также в Центре консультаций в сфере труда и занятости 8-800-444-80-88 (звонок бесплатный). Адреса и телефоны территориальных ЦЗН – на сайте www.szn74.ru. Справочно: На 01.10.2020 г. центры занятости населения Челябинской области заключили 73 договора на обучение 1857 граждан 50 лет и старше, а также предпенсионного возраста, все они уже приступили или закончили обучение. AzAzA 2020-10-01YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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