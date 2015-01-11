Южноуральцы с инвалидностью благодаря региональной грантовой поддержке приобщаются к активному отдыху и спорту

Челябинская областная общественная организация всероссийского общества инвалидов в рамках проекта «Доступный спорт» и при поддержке министерства социальных отношений региона с октября по ноябрь проведет пять зональных турниров по настольным спортивным играм среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Первые соревнования состоятся 9 октября, сообщает минсоцотношений.Цель проекта — создание благоприятных условий для спортивной реабилитации, самореализации и интеграции инвалидов в современное общество посредством занятий настольными спортивными играми.По словам организаторов, настольные спортивные игры: новус, джакколо, шафлборд, эластик, кульбутто, корн-холл, 10 шаров, лестничный гольф, бирпонг и другие – способствуют укреплению нервной системы, двигательного аппарата, улучшению общего обмена веществ, повышению деятельности всех органов и систем организма человека и служат полезным средством активного отдыха. Игры актуальны для создания устойчивой мотивации и потребности к здоровому и продуктивному стилю жизни, физическому самосовершенствованию. Причем заниматься ими люди могут вне зависимости от возраста и заболевания, они всегда вызывают интерес у играющих, являясь толчком к спорту.По итогам проекта организаторы планируют открыть секции по настольным спортивным играм в районах и городах Челябинской области на базе местных организациях ЧООО ВОИ, а также провести региональный турнир и сформировать команду для участия в чемпионате России.
Источник: Пресс-служба минсоцотношений Челябинской области