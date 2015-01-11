2020-10-01YEKT09:00:00 | Губерния Почти четверть инвестпроектов в Челябинской области основаны на наукоемких технологиях Источник: pixabay.com









Практически каждый инвестиционный проект на Южном Урале реализуется с применением инноваций, а порядка 25% учитывают затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Об этом шла речь 30 сентября на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» с участием представителей экономического блока правительства Челябинской области.Вице-губернатор Егор Ковальчук, открывая мероприятие, отметил, что привлечение и поддержка инвесторов, запуск новых производств и создание дополнительных рабочих мест – приоритет в работе правительства региона и губернатора Алексея Текслера. Особое внимание уделяется инвестпроектам в сфере наукоемких производств, которые создают прогрессивную продукцию с высокой добавленной стоимостью и конкурентоспособностью на внутреннем и внешнем рынках.«В утвержденный в конце 2019 года план инвестиционного развития Челябинской области вошло порядка 320 проектов с общим объемом инвестиций более 600 млрд рублей. Этот документ постоянно корректируется, – рассказал Егор Ковальчук. – Каждый четвертый проект можно назвать наукоемким – речь идет о тех, где доля научных разработок выше среднего и является определяющей. Однако наукоемким на сегодняшний день можно назвать любое новое производство. Ни один производственник не будет заниматься вложениями в неконкурентоспособную продукцию, а ее можно произвести только с использованием самых последних достижений и сверхэффективных технических решений».В ходе пресс-конференции о своих перспективных разработках рассказали представители южноуральских предприятий. Так, Челябинский кузнечно-прессовый завод реализует инвестпроект по внедрению универсального шестиосевого промышленного робота-манипулятора. В настоящее время прототип робота собственной разработки и сборки уже интегрирован в производственный процесс цеха механической обработки ЧКПЗ. В ближайшее время результат будет продемонстрирован широкой общественности. Появление крупного производителя отечественных промышленных роботов послужит стимулом для развития целого ряда направлений, связанных с робототехникой и станкостроением, в том числе производства отечественных высокоточных компонентов. В планах компании – завоевать рынки не только России, но и зарубежья.Челябинский радиозавод «Полет» в рамках национальной программы «Цифровая экономика» и нацпроекта «Жилье и городская среда» реализует инвестпроект «Умный город». Он решает задачи цифровизации сфер образования, здравоохранения, ЖКХ, городского транспорта и муниципального управления с целью экономического развития территории и социальной удовлетворенности граждан.«Мы стали точкой входа для малых и средних компаний в большой «Ростех», в реализацию программ национальной экономики. Мы готовы все инновационные решения, которые разрабатывает МСП Челябинской и соседних областей, объединить в общую систему и показывать, насколько это хорошо работает в городах», – отметила Виктория Воропаева, директор Центра компетенций «Умный город. Цифровой регион» АО ЧРЗ «ПОЛЁТ».В настоящее время 9 проектов в сфере наукоемкого производства находится на сопровождении в «Территории Бизнеса». В общей сложности в их рамках планируется инвестировать более 3,1 млрд руб. и создать порядка 2,5 тыс. рабочих мест.В частности, НПО «РТС» занимается разработкой нового высокотехнологичного оборудования для оснащения аэропортов, способного заменить устаревшую аппаратуру. География поставок компании не ограничивается Россией. Продукция челябинского предприятия работает в воздушных гаванях стран СНГ, Латинской Америки, Азии, а скоро дойдет и до Африки. По словам гендиректора Александра Долматова, в ближайшее время планируется потратить более 200 млн рублей на расширение производства: строительство нового здания, оснащение оборудованием и программным обеспечением, а также налаживание современных техпроцессов.Не менее актуальными и востребованными являются наукоемкие разработки компании «ПЛАНАР». Несколько из них уже подошло к стадии практической реализации. Например, проект по созданию системы экологического мониторинга готовится к пилотному запуску. На этапе клинических испытаний разработка инновационного радиочастотного маммографа, который будет в 2–2,5 раза дешевле зарубежных аналогов. Создается система обнаружения утечек газа в многоквартирных домах, совершенствуются системы вибродиагностики для промпредприятий.Участники пресс-конференции подчеркнули, что эти предприятия – только часть из большого числа ярких представителей сферы наукоемких производств Челябинской области, и в каждой отрасли может быть реализован такой инвестиционный проект, будь то сельское хозяйство, здравоохранение, образование и т.д.Одной из наиболее наукоемких традиционно считается сфера IT. О мерах поддержки этой отрасли, замечательных примерах челябинских компаний, успешно реализующих проекты в сфере цифровизации, рассказал директор АНО «Центр развития цифровых технологий» Дмитрий Козленков. О мерах поддержки инвестиций в промышленной сфере – Анастасия Понькина, начальник управления стратегического развития министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области. А Ирина Акбашева, первый замминистра экономического развития, отметила, что правительство области предоставляет для инвестирующего бизнеса целый спектр различных мер поддержки: «Мы всегда гибко реагируем на изменения федерального законодательства, принимаем областные нормативные акты. Инициатором новых мер поддержки часто выступает губернатор Алексей Леонидович Текслер, депутаты Законодательного Собрания, представители деловых и общественных объединений».Для организаций, реализующих инвестиционные проекты в Челябинской области, действуют налоговые льготы. Снижение может составить вплоть до 0% при соответствии параметрам регионального (РИП) или приоритетного инвестиционного проекта (ПИП). Также такие преференции доступны резидентам промышленных парков, участникам промышленных кластеров, организациям, заключившим концессионные соглашения и соглашения о ГЧП. По всем вопросам инвесторы могут обратиться в управление инвестиционного развития минэкономразвития региона или в «Территорию Бизнеса», их проконсультируют, посоветуют дальнейшие шаги, предложат подходящие меры поддержки.Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по Источник: pixabay.comПрактически каждый инвестиционный проект на Южном Урале реализуется с применением инноваций, а порядка 25% учитывают затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Об этом шла речь 30 сентября на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» с участием представителей экономического блока правительства Челябинской области.Вице-губернатор, открывая мероприятие, отметил, что привлечение и поддержка инвесторов, запуск новых производств и создание дополнительных рабочих мест – приоритет в работе правительства региона и губернатора. Особое внимание уделяется инвестпроектам в сфере наукоемких производств, которые создают прогрессивную продукцию с высокой добавленной стоимостью и конкурентоспособностью на внутреннем и внешнем рынках.«В утвержденный в конце 2019 года план инвестиционного развития Челябинской области вошло порядка 320 проектов с общим объемом инвестиций более 600 млрд рублей. Этот документ постоянно корректируется, – рассказал Егор Ковальчук. – Каждый четвертый проект можно назвать наукоемким – речь идет о тех, где доля научных разработок выше среднего и является определяющей. Однако наукоемким на сегодняшний день можно назвать любое новое производство. Ни один производственник не будет заниматься вложениями в неконкурентоспособную продукцию, а ее можно произвести только с использованием самых последних достижений и сверхэффективных технических решений».В ходе пресс-конференции о своих перспективных разработках рассказали представители южноуральских предприятий. Так, Челябинский кузнечно-прессовый завод реализует инвестпроект по внедрению универсального шестиосевого промышленного робота-манипулятора. В настоящее время прототип робота собственной разработки и сборки уже интегрирован в производственный процесс цеха механической обработки ЧКПЗ. В ближайшее время результат будет продемонстрирован широкой общественности. Появление крупного производителя отечественных промышленных роботов послужит стимулом для развития целого ряда направлений, связанных с робототехникой и станкостроением, в том числе производства отечественных высокоточных компонентов. В планах компании – завоевать рынки не только России, но и зарубежья.Челябинский радиозавод «Полет» в рамках национальной программы «Цифровая экономика» и нацпроекта «Жилье и городская среда» реализует инвестпроект «Умный город». Он решает задачи цифровизации сфер образования, здравоохранения, ЖКХ, городского транспорта и муниципального управления с целью экономического развития территории и социальной удовлетворенности граждан.«Мы стали точкой входа для малых и средних компаний в большой «Ростех», в реализацию программ национальной экономики. Мы готовы все инновационные решения, которые разрабатывает МСП Челябинской и соседних областей, объединить в общую систему и показывать, насколько это хорошо работает в городах», – отметила, директор Центра компетенций «Умный город. Цифровой регион» АО ЧРЗ «ПОЛЁТ».В настоящее время 9 проектов в сфере наукоемкого производства находится на сопровождении в «Территории Бизнеса». В общей сложности в их рамках планируется инвестировать более 3,1 млрд руб. и создать порядка 2,5 тыс. рабочих мест.В частности, НПО «РТС» занимается разработкой нового высокотехнологичного оборудования для оснащения аэропортов, способного заменить устаревшую аппаратуру. География поставок компании не ограничивается Россией. Продукция челябинского предприятия работает в воздушных гаванях стран СНГ, Латинской Америки, Азии, а скоро дойдет и до Африки. По словам гендиректора, в ближайшее время планируется потратить более 200 млн рублей на расширение производства: строительство нового здания, оснащение оборудованием и программным обеспечением, а также налаживание современных техпроцессов.Не менее актуальными и востребованными являются наукоемкие разработки компании «ПЛАНАР». Несколько из них уже подошло к стадии практической реализации. Например, проект по созданию системы экологического мониторинга готовится к пилотному запуску. На этапе клинических испытаний разработка инновационного радиочастотного маммографа, который будет в 2–2,5 раза дешевле зарубежных аналогов. Создается система обнаружения утечек газа в многоквартирных домах, совершенствуются системы вибродиагностики для промпредприятий.Участники пресс-конференции подчеркнули, что эти предприятия – только часть из большого числа ярких представителей сферы наукоемких производств Челябинской области, и в каждой отрасли может быть реализован такой инвестиционный проект, будь то сельское хозяйство, здравоохранение, образование и т.д.Одной из наиболее наукоемких традиционно считается сфера IT. О мерах поддержки этой отрасли, замечательных примерах челябинских компаний, успешно реализующих проекты в сфере цифровизации, рассказал директор АНО «Центр развития цифровых технологий». О мерах поддержки инвестиций в промышленной сфере –, начальник управления стратегического развития министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области. А, первый замминистра экономического развития, отметила, что правительство области предоставляет для инвестирующего бизнеса целый спектр различных мер поддержки: «Мы всегда гибко реагируем на изменения федерального законодательства, принимаем областные нормативные акты. Инициатором новых мер поддержки часто выступает губернатор Алексей Леонидович Текслер, депутаты Законодательного Собрания, представители деловых и общественных объединений».Для организаций, реализующих инвестиционные проекты в Челябинской области, действуют налоговые льготы. Снижение может составить вплоть до 0% при соответствии параметрам регионального (РИП) или приоритетного инвестиционного проекта (ПИП). Также такие преференции доступны резидентам промышленных парков, участникам промышленных кластеров, организациям, заключившим концессионные соглашения и соглашения о ГЧП. По всем вопросам инвесторы могут обратиться в управление инвестиционного развития минэкономразвития региона или в «Территорию Бизнеса», их проконсультируют, посоветуют дальнейшие шаги, предложат подходящие меры поддержки.Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по ссылке AzAzA 2020-10-01YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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