Челябинск присоединится к проведению Всероссийского дня ходьбы

На территории легкоатлетического комплекса имени Елены Елесиной 3 октября состоится одно из крупнейших физкультурных мероприятий, проводимых Олимпийским комитетом России – Всероссийский день ходьбы 2020. Этот праздник пройдет в нашей стране уже в шестой раз.Всероссийский День ходьбы – крупнейшее спортивно-массовое мероприятие, которое проводит Олимпийский комитет России в рамках своей программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна» и является частью Международного дня ходьбы, который проходит при поддержке Международной ассоциации спорта для всех во всём мире уже более 20 лет. Ежегодно в Международном дне ходьбы участвуют более 12 миллионов человек из 150 стран.Основная цель мероприятия – популяризация ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, а также пропаганда физической культуры и здорового образа жизни.В этом году в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе было принято решение о проведении только спортивных заходов.
Источник: министерство физической культуры и спорта Челябинской области