2020-10-01YEKT10:00:00 | Новости Городские новости Выборы главы округа выходят на финишную прямую Сегодня в Озерске состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии по отбору зарегистрированных кандидатов на должность главы округа. Проверку на соответствие прошли Василий Сметанин и Евгений Щербаков.

Конкурс для кандидатов состоял из нескольких этапов: сначала каждый прошел тестирование, в ходе которого ответил на вопросы, касающиеся законодательства и экономики, затем представил свою программу развития муниципалитета. Процедурой было предусмотрено собеседование с участниками конкурса.

Комиссия оценивала кандидатов, учитывая их профессиональные знания и навыки, по критериям, утвержденным Положением о конкурсе. В результате, оба претендента - и Василий Сметанин, и Евгений Щербаков – были признаны победителями конкурса.

Уже завтра Собрание депутатов проведет внеочередную сессию: согласно Уставу округа, окончательное решение о том, кто возглавит муниципалитет, будут принимать озерские парламентарии – от имени жителей округа им предстоит сделать важный выбор.

Напомним, что в конкурсную комиссию вошли: представители Госкорпорации «Росатом» (А.В. Полосин, директор Департамента по взаимодействию с регионами; М.И. Костюченко, заместитель директора Департамента по взаимодействию с регионами; М.М. Олейник, советник Департамента по взаимодействию с регионами), представители Правительства Челябинской области (Мошаров С.И., заместитель губернатора Челябинской области, Язовских Т.Н., заместитель руководителя Аппарата губернатора и Правительства Челябинской области – начальник Управления государственной службы и противодействия коррупции Правительства Челябинской области; В.Б. Шиков, начальник Управления по внутренней политике Правительства Челябинской области), представители Собрания депутатов Озерского городского округа (В.М. Сылько, М.А. Ядрышников, С.Н. Гергенрейдер).



Станислав Мошаров, заместитель губернатора Челябинской области, председатель конкурсной комиссии:

- Хочу отметить, что в конкурсе приняли участие достаточно квалифицированные кандидаты, и мы с удовольствием послушали их программы - интересные, направленные на реальное решение задач, которые стоят перед округом. Кандидаты не просто в курсе того, что происходит, но у них есть пути решения проблем, и достаточно разные подходы, разные взгляды на дальнейшее развитие города. Может быть, это даже и хорошо, поскольку один из кандидатов представляет исполнительную власть, а второй недавно избрался депутатом, и насколько я знаю, победил в серьёзной конкурентной борьбе. На мой взгляд, правильно, что такие ребята приходят во власть, и очень важно, что они неравнодушны.







Максим Костюченко, заместитель директора Департамента по взаимодействию с регионами ГК «Росатом»:

– В составе конкурсных комиссий мы работаем достаточно часто, по нескольку раз в год. Ситуации и кандидаты бывают разные. Озерску в этом отношении везёт, потому что последние конкурсы, а я принимаю участие в ваших конкурсных комиссиях в пятый раз, всегда есть из кого выбрать. Люди заявляются на конкурс квалифицированные, грамотные, с опытом работы, с перспективами, с видением, впечатление складывается исключительно положительное.

Участие представителей Росатома в подобных комиссиях предусмотрено по закону. Но и, если говорить в целом, надо отметить, что, одна из стратегических целей, поставленных генеральным директором Госкорпорации на среднесрочную и долгосрочную перспективу – облагородить города присутствия Росатома, чтобы они стали достойными тех образцов, которыми они были, когда строились и создавались по лучшим стандартам городской жизни своего времени.































Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-10-01YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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