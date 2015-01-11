Челябинску нужны переписчики

В администрации Челябинска состоялось очередное заседание городской комиссии по подготовке и проведению переписи населения. Члены комиссии во главе с вице-мэром Валерием Смирновым обсудили вопросы, связанные с набором штата переписных кадров, подбором помещений для работы переписных и стационарных участков на территории областного центра, сообщает пресс-служба Челябинскстата.Подобранные помещения должны быть пригодны для работы переписного персонала, обеспечены охраной, телефонной связью и иметь удобное расположение для населения. В соответствии с организационным планом в целом по городу Челябинску необходимо подобрать 347 помещений для переписных участков, а также 357 – для стационарных участков.Как сообщила начальник отдела государственной статистики в городе Челябинске Елена Бочко, на 18 сентября подобрано 55,3% помещений для переписных участков и 54,1% - для стационарных участков. Работа по подбору помещений продолжается.Сейчас в Челябинске ведется работа по формированию реестра переписного персонала. Валерий Смирнов обратил особое внимание на необходимость широкого информирования жителей города о возможности принять участие в переписи в качестве переписчиков и контролеров. Всего по городу требуется набрать 3286 человек (включая 15-процентный резерв работников). На 18 сентября подобрано 15,5% от необходимого количества переписных кадров.Предстоящая перепись населения впервые в России проводится в цифровом формате. Одно из основных требований к кандидатам - умение пользоваться планшетным компьютером. Другие обязательные требования: возраст не моложе 18 лет и отсутствие судимости. Период работы контролера полевого уровня – с 15 марта по 11 мая 2021 года (58 календарных дней, включая обучение). Денежное вознаграждение за 30 календарных дней – 17 400 рублей «на руки». Работа по совместительству невозможна.Переписчики счетных и стационарных участков работают с 1 по 30 апреля 2021 года (30 календарных дней, включая обучение), денежное вознаграждение за 30 календарных дней - 15 660 рублей «на руки». Возможно совмещение.Подробная информация размещена на официальном Интернет-сайте Челябинскстата https://chelstat.gks.ru (Главная страница / Статистика / Переписи и обследования / Переписи / Всероссийская перепись населения 2020 года /):- Вопросы трудоустройства на ВПН-2020 / файл «Категории привлекаемых лиц и их функции.doc»;- Контакты уполномоченных по вопросам ВПН-2020 / файл «Контакты уполномоченных по вопросам переписи населения 2020 года.doc».Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями Челябинска электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».