2020-10-02YEKT07:00:00 | Губерния Кусинские школьники освоят промышленный дизайн и 3D-моделирование Источник: camps.inlearno.ru









В новом учебном году кусинские школьники освоят промышленный дизайн и 3D-моделирование. Знания ребята получат в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка».В течение года будущие дизайнеры будут изучать принципы промышленного дизайна, проектирования и 3D-моделирования, для того чтобы в итоге разработать, изготовить и защитить собственные инженерно-технические проекты. «Новые места дополнительного образования» открылись в этом году сразу в шести муниципалитетах Челябинской области — Бредах, Чесме, Еманжелинске, Южноуральске, Кусе, Аргаяше и посёлке Красногорском. Кабинеты призваны обеспечить общедоступность дополнительного образования для всех категорий детей, независимо от места проживания, состояния здоровья и социально-экономического положения семьи. Другими словами, дать возможность ребятам из отдаленных сельских районов осуществить свои мечты», — рассказал руководитель Регионального центра технического творчества Владислав Халамов.В Кусе новый кабинет открылся на базе Центра внешкольной работы «Ровесник». На средства из областного бюджета было закуплено специализированное оборудование — 3D-ручки и 3D-принтеры, новые компьютеры и программное обеспечение к ним.«В этом году в объединение «Промышленный дизайн и 3D-моделирование» записалось 105 ребят в возрасте от 11 до 17 лет. Это семь групп по 15 человек в каждой. Занятия научат школьников концентрироваться и работать, не отвлекаясь. Это затягивающий и вознаграждающий умственный процесс. Подумал — сделал действие — получил наглядный результат в виде модели», — рассказывает Татьяна Антонова, директор ЦВР «Ровесник».Занятия в новом кружке будет вести педагог дополнительного образования Анастасия Григоренко. В увлекательной, доступной для детей форме она расскажет о вполне серьезных вещах, используя для этого интерактивный формат, компьютерные технологии и современное оборудование.«Отличительной особенностью программы является ее практико-ориентированная направленность, основанная на привлечении детей к выполнению творческих заданий и использованию 3D-принтера для печати моделей. Наши занятия способствуют развитию у ребят конструкторских, изобретательских, научно-технических компетентностей. Нацеливают учащихся на осознанный выбор необходимых обществу профессий, таких как: инженер-конструктор, инженер-технолог, проектировщик, дизайнер», - рассказала Анастасия Григоренко.Возможно, кто-то из ребят глубоко заинтересуется темой промышленного дизайна и в будущем захочет профессионально реализоваться в этой сфере.Справочно:Проект «Новые места дополнительного образования» реализуется под эгидой Фонда новых форм развития образования. Планируется, что к концу 2021 года в России будет создано 900 тысяч новых ученических мест в системе дополнительного образования, и не менее 40% из них — это места технической и естественнонаучной направленности. Куратором данного направления в Челябинской области выступает Региональный центр технического творчества. Источник: camps.inlearno.ruВ новом учебном году кусинские школьники освоят промышленный дизайн и 3D-моделирование. Знания ребята получат в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка».В течение года будущие дизайнеры будут изучать принципы промышленного дизайна, проектирования и 3D-моделирования, для того чтобы в итоге разработать, изготовить и защитить собственные инженерно-технические проекты.«Новые места дополнительного образования» открылись в этом году сразу в шести муниципалитетах Челябинской области — Бредах, Чесме, Еманжелинске, Южноуральске, Кусе, Аргаяше и посёлке Красногорском. Кабинеты призваны обеспечить общедоступность дополнительного образования для всех категорий детей, независимо от места проживания, состояния здоровья и социально-экономического положения семьи. Другими словами, дать возможность ребятам из отдаленных сельских районов осуществить свои мечты», — рассказалруководитель Регионального центра технического творчества.В Кусе новый кабинет открылся на базе Центра внешкольной работы «Ровесник». На средства из областного бюджета было закуплено специализированное оборудование — 3D-ручки и 3D-принтеры, новые компьютеры и программное обеспечение к ним.«В этом году в объединение «Промышленный дизайн и 3Dмоделирование» записалось 105 ребят в возрасте от 11 до 17 лет. Это семь групп по 15 человек в каждой. Занятия научат школьников концентрироваться и работать, не отвлекаясь. Это затягивающий и вознаграждающий умственный процесс. Подумал — сделал действие — получил наглядный результат в виде модели», — рассказывает, директор ЦВР «Ровесник».Занятия в новом кружке будет вести педагог дополнительного образования. В увлекательной, доступной для детей форме она расскажет о вполне серьезных вещах, используя для этого интерактивный формат, компьютерные технологии и современное оборудование.«Отличительной особенностью программы является ее практико-ориентированная направленность, основанная на привлечении детей к выполнению творческих заданий и использованию 3Dпринтера для печати моделей. Наши занятия способствуют развитию у ребят конструкторских, изобретательских, научно-технических компетентностей. Нацеливают учащихся на осознанный выбор необходимых обществу профессий, таких как: инженер-конструктор, инженер-технолог, проектировщик, дизайнер», - рассказала Анастасия Григоренко.Возможно, кто-то из ребят глубоко заинтересуется темой промышленного дизайна и в будущем захочет профессионально реализоваться в этой сфере.Справочно:Проект «Новые места дополнительного образования» реализуется под эгидой Фонда новых форм развития образования. Планируется, что к концу 2021 года в России будет создано 900 тысяч новых ученических мест в системе дополнительного образования, и не менее 40% из них — это места технической и естественнонаучной направленности. Куратором данного направления в Челябинской области выступает Региональный центр технического творчества. AzAzA 2020-10-02YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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