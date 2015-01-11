Режим повышенной готовности из-за ковида продлен в Челябинской области

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлен на две недели.
Согласно документу, режим повышенной готовности продлен до 18 октября 2020 года.
Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Решение дает возможность продления больничных листов данной возрастной категории.
Напомним, по данным на утро 2 октября в Челябинской области подтверждено 16 тыс. 919 случаев коронавируса, выздоровели 12 тыс. 910, продолжают лечение 3 475 человек. Не сумели победить болезнь 492 южноуральца, причем пять человек скончались за последние сутки.
https://dostup1.ru/society/Rezhim-povyshennoy-gotovnosti-iz-za-kovida-prodlen-v-Chelyabinskoy-oblasti_130429.html