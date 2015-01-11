2020-10-02YEKT16:00:00 | Губерния Южноуральцы на педагогическом форуме «Линейка» предложат новые форматы воспитательной работы в школах Источник: Мастерская управления «Сенеж»









В Подмосковье 3-4 октября впервые пройдет молодежный педагогический форум «Линейка» по теме «Воспитание 2.0: от воспитательных мер к воспитательной среде». Участники предложат эффективные механизмы организации воспитательной работы в школах после недавних изменений в федеральном законодательстве об образовании. Среди делегатов будут и представители Челябинской области.Федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся» вступил в силу 1 сентября 2020 года. В нем дается определение, что такое воспитание, раскрывается механизм организации воспитательной работы, которая должна стать частью всех образовательных программ.«В форуме примут участие делегации около 30 регионов России, педагоги которых проявили набольшую активность и подали максимальное количество заявок на конкурс «Учитель будущего». Гостями Мастерской управления «Сенеж» в дни форума «Линейка» станут 100 молодых учителей. На форуме мы предложим участникам и экспертам выстроить возможные сценарии того, как предложенные поправки повлияют на каждодневную работу учителя. Как они помогут педагогам организовать воспитательную деятельность в своей школе и еще много других прикладных вещей. Кроме того, мы хотим, чтобы главным итогом форума стали проработанные форматы организации такой воспитательной работы и механизмы применения их на практике», – рассказал на пресс-конференции в ТАСС Алексей Комиссаров, генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» (проекты платформы – Мастерская управления «Сенеж» и конкурс «Учитель будущего» – и АНО «Национальные приоритеты» выступают организаторами форума).Концепция форума была разработана на смене «Вызовы образования» Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов», который проходил с июля по сентябрь в Мастерской управления «Сенеж». Тогда же было выбрано название форума – «Линейка». Первыми приглашение принять в нем участие получили молодые учителя – участники профильной смены «Территории смыслов». В их числе и студент Магнитогорского государственного технического университета, победитель по направлению «Педагогическое образование» второго сезона олимпиады «Я - профессионал» Алексей Маклаков. Именно он в январе этого года на встрече выпускников образовательного центра «Сириус» с Президентом России Владимиром Путиным предложил в действующие профессиональные конкурсы педагогического мастерства включить раздел для студентов.Студенческий трек стартует в конкурсе «Учитель будущего» уже в этом году. Команда Алексея предложила провести в рамках форума «Линейка» «Педагогические дебаты», где проблемные вопросы образования и воспитания будут обсуждать представители разных педагогических практик и традиций – опытные профессионалы и молодые учителя будущего.На форуме «Линейка» участники будут рассматривать новые подходы в воспитательной работе образовательных учреждений, особенно необходимые в условиях цифровизации образования, запроса на самореализацию у педагогов и детей, изменений пространства школы и класса с учетом современных тенденций и требований, связанных с текущей эпидемиологической ситуацией. В рамках программы форума предусмотрены панельные дискуссии с участием федеральных экспертов в сфере образования, педагогики, психологии и воспитания. Также пройдут мастерские по практическому применению разных практик в воспитательную работу – по эмоциональному интеллекту, культуре чтения, геймификации и путешествиям.На панельной дискуссии «Воспитание 2.0» будут обсуждать, как сформировать единую воспитательную систему в школе и во время детского отдыха, какая для этого нужна нормативно-правовая база и система подготовки педагогов. Форум «Линейка» пройдет в смешанном онлайн и офлайн-формате, слушателями смогут стать все зарегистрированные участники «Линейки». Регистрацию можно пройти на страницах «Сенежа» в социальных сетях.По материалам пресс-службы Мастерской управления «Сенеж». Источник: Мастерская управления «Сенеж»В Подмосковье 3-4 октября впервые пройдет молодежный педагогический форум «Линейка» по теме «Воспитание 2.0: от воспитательных мер к воспитательной среде». Участники предложат эффективные механизмы организации воспитательной работы в школах после недавних изменений в федеральном законодательстве об образовании. Среди делегатов будут и представители Челябинской области.Федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся» вступил в силу 1 сентября 2020 года. В нем дается определение, что такое воспитание, раскрывается механизм организации воспитательной работы, которая должна стать частью всех образовательных программ.«В форуме примут участие делегации около 30 регионов России, педагоги которых проявили набольшую активность и подали максимальное количество заявок на конкурс «Учитель будущего». Гостями Мастерской управления «Сенеж» в дни форума «Линейка» станут 100 молодых учителей. На форуме мы предложим участникам и экспертам выстроить возможные сценарии того, как предложенные поправки повлияют на каждодневную работу учителя. Как они помогут педагогам организовать воспитательную деятельность в своей школе и еще много других прикладных вещей. Кроме того, мы хотим, чтобы главным итогом форума стали проработанные форматы организации такой воспитательной работы и механизмы применения их на практике», – рассказал на пресс-конференции в ТАСС, генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» (проекты платформы – Мастерская управления «Сенеж» и конкурс «Учитель будущего» – и АНО «Национальные приоритеты» выступают организаторами форума).Концепция форума была разработана на смене «Вызовы образования» Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов», который проходил с июля по сентябрь в Мастерской управления «Сенеж». Тогда же было выбрано название форума – «Линейка». Первыми приглашение принять в нем участие получили молодые учителя – участники профильной смены «Территории смыслов». В их числе и студент Магнитогорского государственного технического университета, победитель по направлению «Педагогическое образование» второго сезона олимпиады «Я - профессионал». Именно он в январе этого года на встрече выпускников образовательного центра «Сириус» с Президентом Россиипредложил в действующие профессиональные конкурсы педагогического мастерства включить раздел для студентов.Студенческий трек стартует в конкурсе «Учитель будущего» уже в этом году. Команда Алексея предложила провести в рамках форума «Линейка» «Педагогические дебаты», где проблемные вопросы образования и воспитания будут обсуждать представители разных педагогических практик и традиций – опытные профессионалы и молодые учителя будущего.На форуме «Линейка» участники будут рассматривать новые подходы в воспитательной работе образовательных учреждений, особенно необходимые в условиях цифровизации образования, запроса на самореализацию у педагогов и детей, изменений пространства школы и класса с учетом современных тенденций и требований, связанных с текущей эпидемиологической ситуацией. В рамках программы форума предусмотрены панельные дискуссии с участием федеральных экспертов в сфере образования, педагогики, психологии и воспитания. Также пройдут мастерские по практическому применению разных практик в воспитательную работу – по эмоциональному интеллекту, культуре чтения, геймификации и путешествиям.На панельной дискуссии «Воспитание 2.0» будут обсуждать, как сформировать единую воспитательную систему в школе и во время детского отдыха, какая для этого нужна нормативно-правовая база и система подготовки педагогов. Форум «Линейка» пройдет в смешанном онлайн и офлайн-формате, слушателями смогут стать все зарегистрированные участники «Линейки». Регистрацию можно пройти на страницах «Сенежа» в социальных сетях.По материалам пресс-службы Мастерской управления «Сенеж». AzAzA 2020-10-02YEKT16:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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