В Челябинске наградили победителей всероссийской творческой школы-конкурса

В резиденции губернатора Челябинской области чествовали школьников - победителей IV Всероссийской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края» и их наставников. Участники представили свои работы, ранее презентованные в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Школа-конкурс «Портрет твоего края» – возможность для ребенка в возрасте от 14 до 18 лет рассказать о красоте и самобытности края, который является для него малой родиной, ощутить свои корни, осознать себя звеном в цепи поколений, всмотреться в свой мир и дать свой взгляд. Возможность найти свой ракурс самых замечательных или никем не замеченных граней образа своего региона, о которых, по его мнению, следует знать всем, чтобы могла быть сформирована полнота образа страны. Предметом рассмотрения является портрет края (города, сельского поселения), представленный в виде очерка, и исследовательская работа.«Это очень нужный, очень важный проект, который учит детей, всматриваться в жизнь своими глазами. Учит думать, искать, размышлять о жизни. Я очень рада, что столько победителей из нашего региона. Школьники с такой трогательной любовью и поэтичностью рассказывают о свей любви к малой родине», – отметила Ирина Текслер.
Источник: Пресс-служба Правительства Челябинской области