Стартовала регистрация на образовательный воркшоп для студентов «Медиапикник»

История службы уголовного розыска берет свое начало еще несколько столетий назад, когда в 1711 было принято государственное постановление, предоставляющее специальные полномочия должностным лицам, которые занимаются розыском, преследованием и поимкой разбойников и воров Подробнее
В рамках празднования Дня гражданской обороны МЧС России в школе №25 (улица Южная, 15, п. Татыш) прошли Всероссийские открытые уроки с целью пропаганды социальной значимости курса ОБЖ, профессионального ориентирования молодёжи на службу в МЧС России. Уроки проводились как в помещениях школы, так и на её территории Подробнее
Образовательный воркшоп студенческих СМИ от областного проекта «Медиасреда» пройдет 23 октября и соберет тех, кто уже ведет вузовские интернет-сообщества или тематические медиа на Южном Урале. Организаторы и приглашенные спикеры расскажут о развитии медиа в учебном заведении, создании команды и работе над контентом в социальных сетях, сообщает Молодежный ресурсный центр.Лозунг мероприятия – «Готовься к медиа». Молодые люди по шагам разберутся в создании качественного контента для целевой аудитории, поймут, как делать дизайн без профессиональных компетенций и умения работать в графических редакторах, научатся «насмотренности» и генерации идей. Программу составят пять образовательных площадок: лекции, паблик-токи и интерактивы по взаимодействию в команде.Спикерами выступят контент-менеджеры новостного портала «Молодежь Южного Урала» и медиаспециалиаты-фрилансеры. Гостями станут авторы студенческих медиа и создатели молодежных проектов в онлайн формате, которые поделятся своим опытом работы.Стать участниками могут представители студенческих и тематических медиа, а также молодые люди, желающие развиваться в данном направлении. Необходимо заполнить заявку на платформе АИС «Молодежь России» по ссылке: myrosmol.ru/event/50799. Регистрация продлится до 18 октября (включительно). В прошлом году мероприятие собрало начинающих специалистов, а темой события стало создание медиа. В этом году перед организаторами стоит иная задача – прокачать уже имеющиеся проекты.Мероприятие входит в программу по развитию журналистики «Медиасреда». Организатором выступает ГБУ «Молодежный ресурсный центр». Подробную информацию о «Медиапикнике» можно найти в социальных сетях: VK и Instagram.