2020-10-05YEKT10:00:00 | Губерния Челябинскую телебашню украсят праздничные огни в Международный день врача Ежегодно в первый понедельник октября во многих странах мира отмечают Международный день врача (International Doctor’s Day), который считается днем солидарности врачей всего мира. В Челябинске в честь этой даты засияет праздничной иллюминацией телебашня.Инициаторами появления праздника выступили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ».Профессия врача – одна из древнейших на планете. Сначала у докторов в арсенале были лекарственные травы, мази, минералы и различные ритуалы, а само врачевание считалось колдовством, но уже тогда эта профессия была очень почитаема, и при этом была доступна не каждому. Современные врачи опираются в своей работе на огромное количество знаний и колоссальный медицинский опыт всех времен. Поэтому врач сегодня – это очень сложная и ответственная работа, ведь в его руках человеческие жизни, самое ценное, что есть в мире. Профессия требует глубоких знаний, трудолюбия и полной самоотдачи, а главное – отзывчивости, чуткости и душевной щедрости.В этом году, когда пандемия коронавируса затронула весь мир, этот праздник важен особенно. В это непростое для всех время врачи приняли на себя основной удар. Их работа стала намного тяжелее и опаснее: спасая людей, они рискуют своим здоровьем и жизнью.В честь мужества и человечности медиков, в благодарность за спасенные жизни на Челябинской телебашне в Международный день врача, 5 октября, засияют праздничные огни. Полюбоваться иллюминацией можно будет с 19:00 до 23:00. AzAzA 2020-10-05YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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