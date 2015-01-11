Челябинскую телебашню украсят праздничные огни в Международный день врача

История службы уголовного розыска берет свое начало еще несколько столетий назад, когда в 1711 было принято государственное постановление, предоставляющее специальные полномочия должностным лицам, которые занимаются розыском, преследованием и поимкой разбойников и воров Подробнее
В рамках празднования Дня гражданской обороны МЧС России в школе №25 (улица Южная, 15, п. Татыш) прошли Всероссийские открытые уроки с целью пропаганды социальной значимости курса ОБЖ, профессионального ориентирования молодёжи на службу в МЧС России. Уроки проводились как в помещениях школы, так и на её территории Подробнее
Ежегодно в первый понедельник октября во многих странах мира отмечают Международный день врача (International Doctor’s Day), который считается днем солидарности врачей всего мира. В Челябинске в честь этой даты засияет праздничной иллюминацией телебашня.Инициаторами появления праздника выступили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ».Профессия врача – одна из древнейших на планете. Сначала у докторов в арсенале были лекарственные травы, мази, минералы и различные ритуалы, а само врачевание считалось колдовством, но уже тогда эта профессия была очень почитаема, и при этом была доступна не каждому. Современные врачи опираются в своей работе на огромное количество знаний и колоссальный медицинский опыт всех времен. Поэтому врач сегодня – это очень сложная и ответственная работа, ведь в его руках человеческие жизни, самое ценное, что есть в мире. Профессия требует глубоких знаний, трудолюбия и полной самоотдачи, а главное – отзывчивости, чуткости и душевной щедрости.В этом году, когда пандемия коронавируса затронула весь мир, этот праздник важен особенно. В это непростое для всех время врачи приняли на себя основной удар. Их работа стала намного тяжелее и опаснее: спасая людей, они рискуют своим здоровьем и жизнью.В честь мужества и человечности медиков, в благодарность за спасенные жизни на Челябинской телебашне в Международный день врача, 5 октября, засияют праздничные огни. Полюбоваться иллюминацией можно будет с 19:00 до 23:00.