В Челябинске пройдет Неделя поддержки материнства

История службы уголовного розыска берет свое начало еще несколько столетий назад, когда в 1711 было принято государственное постановление, предоставляющее специальные полномочия должностным лицам, которые занимаются розыском, преследованием и поимкой разбойников и воров Подробнее
В рамках празднования Дня гражданской обороны МЧС России в школе №25 (улица Южная, 15, п. Татыш) прошли Всероссийские открытые уроки с целью пропаганды социальной значимости курса ОБЖ, профессионального ориентирования молодёжи на службу в МЧС России. Уроки проводились как в помещениях школы, так и на её территории Подробнее
С 6 по 11 октября в Челябинске состоятся семинары, онлайн-встречи и консультации по грудному вскармливанию. Неделя поддержки материнства адресована женщинам, которые только в ожидании малыша, которые уже кормят, и тем, кто планирует отлучить ребенка от грудного вскармливания, сообщают организаторы.«Неделю материнства мы проводим седьмой год подряд, это одно из наших первых и любимых мероприятий. На него мамы приходили с первым малышом, затем со вторым, а кто-то придет уже и с третьим малышом. Также среди нашей аудитории много мам в ожидании ребенка. Стараемся привлекать и пап, им будет посвящен онлайн-вечер 7 октября. Приглашаем к участию!» - рассказала член Общественной палаты Челябинской области, президент АНО «Союз родителей» Оксана Кирюшина.«Грудное вскармливание является важнейшим звеном всей репродуктивной цепочки женщины, является символом самого материнства. Отсутствие кормления грудью крайне негативно сказывается на здоровье и развитие ребёнка, на здоровье женщины, на экономике страны и на экологии всей планеты. На Неделе материнства мы расскажем о правильных позах для прикладывания, о домашнем банке грудного молока и других аспектах, а также проведем бесплатные консультации по грудному вскармливанию для всех желающих мам», - уточнила эксперт Общественной палаты Челябинской области, консультант-преподаватель ВОЗ/ЮНИСЕФ Маргарита Дик.Напомним, мероприятие организовано АНО «Союз родителей» в рамках проекта «Грудное вскармливание - основа жизни. 2020». Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.Подробная программа мероприятия по ссылке: https://vk.com/mirmampap?w=wall-110199555_2518 Ссылка для регистрации: https://forms.gle/TDnUqzNUuVo9vUNg7