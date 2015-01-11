» ЧМК очищает Каштакские пруды-отстойники

История службы уголовного розыска берет свое начало еще несколько столетий назад, когда в 1711 было принято государственное постановление, предоставляющее специальные полномочия должностным лицам, которые занимаются розыском, преследованием и поимкой разбойников и воров Подробнее
В рамках празднования Дня гражданской обороны МЧС России в школе №25 (улица Южная, 15, п. Татыш) прошли Всероссийские открытые уроки с целью пропаганды социальной значимости курса ОБЖ, профессионального ориентирования молодёжи на службу в МЧС России. Уроки проводились как в помещениях школы, так и на её территории Подробнее
Челябинский металлургический комбинат начал очистку Каштакских прудов-отстойников. За первый месяц работ из них извлекли 3,5 тыс. кубометров иловых отложений. Своевременная очистка прудов сокращает риск попадания неочищенной воды в реку Миасс, сообщает пресс-служба ПАО «ЧМК» (входит в Группу «Мечел»).Каскад Каштакских прудов является технологическим и был специально построен в 1975 году для отстаивания ливневых и промышленных вод. 70% стоков в пруды – это дождевые и паводковые воды с северо-западной части площадки комбината. В прудах они освобождаются от взвешенных частиц, которые оседают на дно. Очищенная таким образом до установленных нормативных показателей вода через каскад из четырех последовательно расположенных прудов сбрасывается по каналу в реку Миасс.Очистка прудов позволит увеличить полезный объем водоема, обеспечит лучшее отстаивание поступающих в пруды-отстойники ЧМК промливневых стоков, чтобы в Миасс поступала хорошо очищенная вода.Проект реализуется в рамках комплексной экологической программы предприятия. В работах задействовано 11 единиц спецтехники: 3 экскаватора для извлечения донных отложений, бульдозер и погрузчик, 6 самосвалов. В ноябре планируется закончить очистку от донных отложений пруда-отстойника №3 и приступить к очистке оставшихся. Проект рассчитан на 12 месяцев, его стоимость составляет 10 млн рублей.