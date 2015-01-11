» ЧМК очищает Каштакские пруды-отстойники

В рамках празднования Дня гражданской обороны МЧС России в школе №25 (улица Южная, 15, п. Татыш) прошли Всероссийские открытые уроки с целью пропаганды социальной значимости курса ОБЖ, профессионального ориентирования молодёжи на службу в МЧС России. Уроки проводились как в помещениях школы, так и на её территории Подробнее