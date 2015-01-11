» 5 октября Российскому уголовному розыску исполняется 102 года

История службы уголовного розыска берет свое начало еще несколько столетий назад, когда в 1711 было принято государственное постановление, предоставляющее специальные полномочия должностным лицам, которые занимаются розыском, преследованием и поимкой разбойников и воров. Официально же первое отдельное сыскное подразделение было создано в Российской Империи только в 1908 году.

5 октября 1918 года НКВД для противодействия бандитизму и уголовно наказуемым преступлениям издал постановление о создании отделов уголовного розыска в разных городах. Начинали с самых крупных, постепенно расширяя сферу влияния и на небольшие города, поселки, деревни. Тогда же сформировался основной перечень целей и задач для работников уголовного розыска, которому они следуют и поныне.

Сегодня начальник Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск полковник полиции Сергей Ревякин поздравил сотрудников уголовного розыска с профессиональным праздником и вручил почетные грамоты за высокие показатели в оперативно-служебной деятельности и проявленный профессионализм при выполнении особо сложных и важных задач.

Председатель Общественного совета при УМВД Анна Романова присоединяется к поздравлениям и отмечает, что деятельность данной службы важна и ответственна, ведь за каждым, даже на первый взгляд, простым делом, стоит большая оперативная работа, бессонные ночи и ненормированный рабочий день.

Руководство и коллектив Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск поздравляет коллег с профессиональным праздником и желает всем сотрудникам уголовного розыска высоких результатов в профессиональной деятельности, успешного выполнения поставленных задач, а также больше радостных и счастливых дней в кругу семьи.