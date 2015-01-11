Не для всех. В Челябинской области стал меньше транспортный налог

Меньше на треть теперь стал транспортный налог для южноуральцев. Квитанции с новыми суммами жители региона уже начали получать. И всего таких счастливчиков – 800 тысяч. Кто же может рассчитывать на льготы?

С инициативой по снижению тарифа транспортного налога выступил губернатор Алексей Текслер. В сентябре 2019 года депутаты Законодательного Собрания области рассмотрели и приняли изменения в региональный закон.

Так, ставка была снижена на 30 % для владельцев легковых автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил и для обладателей мотоциклов и мотороллеров с двигателем до 36 лошадиных сил.

«И уже в 2020 году наши граждане получают налоговые уведомления со сниженной суммой налога. Порядка миллиона транспортных средств у нас на учете состоит. 800 тысяч граждан увидят в квитанции сниженные суммы практически на 318 миллионов рублей», – комментирует Татьяна Полохина, начальник отдела налогообложения имущества Управления Федеральной налоговой службы Челябинской области.

Также решением парламентариев установлена льгота в размере 50 процентов для владельцев грузовых автомобилей и организаций, чьи автобусы работают на газе.

https://www.cheltv.ru/stal-menshe-transportnyj-nalog/