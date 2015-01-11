Челябинцев приглашают стать онлайн-волонтерами проекта «Возраст счастья»

В августе 2020 года при поддержке министерства социальных отношений Челябинской области общественная организация «Солнечный день» запустила проект для пожилых людей «Возраст счастья». В его рамках создан онлайн-сервис, в который вошли сайт «Возраст-счастья.рф», страницы в социальных сетях, YouTube-канал, которые транслируют познавательный и развлекательный контент для старшего поколения.Теперь пожилые люди могут посмотреть в Интернете ролики на темы профилактики заболеваний, психологического здоровья, садоводства, дизайна интерьера, компьютерной грамотности, рукоделия, художественной студии, адаптивной гимнастики, кулинарии и многие другие.Отдельным направлением стал показ онлайн-концертов от волонтеров для жителей домов престарелых. Каждый желающий может записать творческий номер и прислать его в организацию «Солнечный день».«В период пандемии коронавируса самыми незащищенными оказались пожилые люди, многие их них до сих пор находят на самоизоляции, а дома престарелых закрыты для посещения и проведения массовых мероприятий. Поэтому мы приглашаем всех желающих принять участие в проекте. Волонтеры могут спеть песни, почитать стихи, станцевать и записать все это на видео. Мы с радость покажем эти номера бабушкам и дедушкам в домах престарелых», — рассказала руководитель проекта «Возраст счастья», Екатерина Семенова.Следи за новостями проекта можно в социальных сетях и на сайте организации:Сайт: возраст-счастья.рфYouTube–канал: https://www.youtube.com/channel/UCh-vutwk21tTbxXkJQqlgzwГруппы:ВКонтатке: https://vk.com/club197639348Инстаграм: https://www.instagram.com/vozrast.schastia/?igshid=gtkc7wct4w4dФейсбук: https://www.facebook.com/groups/330053268139377/Телефон: 89000777801